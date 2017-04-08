Трамп уведомил Конгресс США письмом об ударе по авиабазе в Сирии - Белый дом

КИЕВ, 8 апр — РИА Новости Украина. Письмо с уведомлением о ракетном ударе, который был нанесен по авиабазе ВВС Сирии в ночь на пятницу, президент США Дональд Трамп направил членам конгресса в субботу. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

Текст письма почти дословно повторяет заявление Трампа, с которым он выступил вскоре после удара. В частности, президент вновь обвинил власти Сирии в применении химического оружия 4 апреля в провинции Идлиб.

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"Я приказал действовать так для того, чтобы снизить военные возможности Сирии для проведения дальнейших атак с применением химического оружия и отвадить сирийский режим от новых атак с использованием запрещенного химического оружия, тем самым содействуя стабильности в регионе и предотвращению ухудшению нынешней гуманитарной катастрофы в регионе", — объяснил Трамп.

В ночь на пятницу президент США Дональд Трамп сообщил, что распорядился нанести ракетный удар по аэродрому в Сирии, с которого, по его словам, была проведена химическая атака. Пентагон заявил, что целью ракетного удара был аэродром Шайрат в провинции Хомс. Сообщается, что удар нанесен крылатыми ракетами, базирующимися на кораблях ВМС США. По данным Пентагона, всего было выпущено 59 ракет. Губернатор Хомса сообщил, что погибли семь человек: пятеро военных и двое гражданских из деревни, расположенной у авиабазы. По данным Минобороны России, двое сирийских военнослужащих пропали без вести, четверо погибли, и шесть получили ожоги при тушении пожаров. Сирийские вооруженные силы заявили, что погибли десять сирийских военнослужащих.

Нацкоалиция оппозиционных и революционных сил Сирии (НКОРС) заявила во вторник о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан Шейхун провинции Идлиб и 200 раненых. Вину за атаку оппозиционеры возложили на правительственные войска Сирии. Сирийская армия со своей стороны обвинила в атаке террористов. Расследованием инцидента уже занялись ООН и Организация по запрещению химического оружия, однако пока они не публиковали каких-либо выводов о возможных виновниках произошедшего.

Президент США Дональд Трамп возложил ответственность за химатаку в контролируемой сирийской оппозицией провинции Идлиб на президента Башара Асада. Минобороны РФ, в свою очередь, сообщило, что сирийская авиация нанесла удар в районе окраины населенного пункта Хан-Шейхун в провинции Идлиб по складу боеприпасов террористов, где находились арсеналы с химоружием, которое доставлялось в Ирак.