Мельник: авиаударом по Сирии Трамп показал, что не нуждается в советах России

КИЕВ, 9 апр — РИА Новости Украина. Последние события в Сирии сподвигли США на решительные шаги. Так, группа американских сенаторов предложила создать трибунал по преступлениям режима Башара Асада. Для этого шесть сенаторов — трое от демократов и трое от республиканцев — разработали и представили документ под названием "Закон об ответственности за сирийские военные преступления", которым предлагается создать так называемый "гибридный" суд, то есть временный. В него должны войти юристы, судьи и другие специалисты.

Возможность создания такого трибунала, а также последствия авиаударов США по Сирии в эфире радиостанции "Голос Столицы" проанализировал ведущий эксперт военных программ Центра Разумкова Алексей Мельник.

"Последним решением Дональда Трампа поставлен жирный крест на каких-либо иллюзиях, которые существовали как в российской столице, так и в американской, относительно перезагрузки или налаживания отношений между Россией и США на основе какого-то компромисса. И навряд ли кто-то сейчас осмелится инициировать отмену или смягчение санкций для РФ… Решение Трампа является достаточно символичным. Он этим ударом хотел показать России, что он не остановится перед какими-либо предостережениями, т.е. он не собирается с Россией советоваться и настроен очень решительно", — пояснил Мельник.

В ночь на пятницу президент США Дональд Трамп сообщил, что распорядился нанести ракетный удар по аэродрому в Сирии, с которого, по его словам, была проведена химическая атака. Пентагон заявил, что целью ракетного удара был аэродром Шайрат в провинции Хомс. Сообщается, что удар нанесен крылатыми ракетами, базирующимися на кораблях ВМС США. По данным Пентагона, всего было выпущено 59 ракет. Губернатор Хомса сообщил, что погибли семь человек: пятеро военных и двое гражданских из деревни, расположенной у авиабазы. По данным Минобороны России, двое сирийских военнослужащих пропали без вести, четверо погибли, и шесть получили ожоги при тушении пожаров. Сирийские вооруженные силы заявили, что погибли десять сирийских военнослужащих.

Нацкоалиция оппозиционных и революционных сил Сирии (НКОРС) заявила во вторник о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан Шейхун провинции Идлиб и 200 раненых. Вину за атаку оппозиционеры возложили на правительственные войска Сирии. Сирийская армия со своей стороны обвинила в атаке террористов. Расследованием инцидента уже занялись ООН и Организация по запрещению химического оружия, однако пока они не публиковали каких-либо выводов о возможных виновниках произошедшего.

Президент США Дональд Трамп возложил ответственность за химатаку в контролируемой сирийской оппозицией провинции Идлиб на президента Башара Асада. Минобороны РФ, в свою очередь, сообщило, что сирийская авиация нанесла удар в районе окраины населенного пункта Хан-Шейхун в провинции Идлиб по складу боеприпасов террористов, где находились арсеналы с химоружием, которое доставлялось в Ирак.