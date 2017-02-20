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    При подрыве авто в Сирии погибли четверо и ранены двое российских военных

    Тема:

    Освобождение Сирии (76)

    (обновлено: )69
    Российские военные в Сирии. Архивное фото
    Министерство обороны РФ | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 20 фев — РИА Новости Украина. Четверо российских военнослужащих погибли и двое ранены в Сирии при подрыве автомобиля на радиоуправляемом фугасе, сообщает Минобороны России.

    "Шестнадцатого февраля 2017 года в Сирийской Арабской Республике в результате подрыва автомобиля на радиоуправляемом фугасе погибли четыре российских военнослужащих… В результате подрыва четверо военнослужащих погибли, еще двое получили ранения. За их жизнь борются российские военные медики", — говорится в сообщении.

    "Автомобильная колонна сирийских войск, в которой следовал автомобиль с российскими военными советниками, следовала из района аэродрома Тияс в направлении города Хомс. Проехав около четырех километров, под автомобилем, в котором находились российские военнослужащие, сработал радиоуправляемый заряд", — добавляется в релизе.

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