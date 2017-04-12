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    Трамп об Асаде: если бы РФ не поддержала это животное, проблемы бы не было

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    Сирия: химатака в Идлибе и ракетный удар США (218)

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    Американский президент Дональд Трамп убежден, что если бы Россия не поддержала нынешние сирийские власти, то "проблем бы в стране не было".
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    Дональд Трамп
    REUTERS Jonathan Ernst
    Башар Асад
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 12 апр — РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп назвал президента Сирии Башара Асада животным. Он также убежден, что если бы Россия не поддержала нынешние сирийские власти, то проблем бы в стране не было.

    "Если бы Россия не пошла и не поддержала это животное, проблемы бы не было", — сказал Трамп в интервью телеканалу Fox Business, отвечая на вопрос об Асаде.

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    При этом он назвал необходимым удар США по военной базе сирийских правительственных сил, осуществленный на прошлой неделе, и заявил, что это должна была сделать еще предыдущая администрация Барака Обамы.

    Нацкоалиция оппозиционных и революционных сил Сирии (НКОРС) заявила на прошлой неделе о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан Шейхун провинции Идлиб и 200 раненых. Вину за атаку оппозиционеры возложили на правительственные войска Сирии. Сирийская армия со своей стороны обвинила в атаке террористов. Расследованием инцидента уже занялись ООН и Организация по запрещению химического оружия, однако пока они не публиковали каких-либо выводов о возможных виновниках произошедшего.

    Президент США Дональд Трамп возложил ответственность за химатаку в контролируемой сирийской оппозицией провинции Идлиб на президента Башара Асада. Минобороны РФ, в свою очередь, сообщило, что сирийская авиация нанесла удар в районе окраины населенного пункта Хан-Шейхун в провинции Идлиб по складу боеприпасов террористов, где находились арсеналы с химоружием, которое доставлялось в Ирак.

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    В ночь на пятницу президент США Дональд Трамп сообщил, что распорядился нанести ракетный удар по аэродрому в Сирии, с которого, по его словам, была проведена химическая атака. Пентагон заявил, что целью ракетного удара был аэродром Шайрат в провинции Хомс. Сообщается, что удар нанесен крылатыми ракетами, базирующимися на кораблях ВМС США. По данным Пентагона, всего было выпущено 59 ракет. Губернатор Хомса сообщил, что погибли семь человек: пятеро военных и двое гражданских из деревни, расположенной у авиабазы. По данным Минобороны России, двое сирийских военнослужащих пропали без вести, четверо погибли, и шесть получили ожоги при тушении пожаров. Сирийские вооруженные силы заявили, что погибли десять сирийских военнослужащих.

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    ​Президент Сирии Башар Асад ранее заявлял, что сирийское правительство не применяло оружие массового поражения, включая химическое оружие. Запасы химоружия были успешно вывезены из Сирии, в январе 2016 года ОЗХО объявила о полной ликвидации химического арсенала страны. За химическое разоружение Сирии организация получила в 2013 году Нобелевскую премию мира.

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