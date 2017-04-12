Санкции против РФ и сирийский капкан для G7

Vincenzo PINTO / AFP

Владимир Матвеев, обозреватель

Новые санкции в отношении РФ не являются подходящим средством давления на Кремль по проблеме сирийского урегулирования, решили министры иностранных дел стран G7 на встрече в тосканской Лукке, состоявшейся 10-11 апреля.

"В настоящее время нет консенсуса по вопросу новых санкций как эффективного средства достижения наших целей", — заявил 11 апреля глава МИД Италии Анджелино Альфано на пресс-конференции в Лукке. Россию нельзя загонять "в угол", цитирует его слова агентство dpa.

В итоговых заявлениях и декларации отмечалась важность привлечения РФ к разрешению международных кризисов.

Так, по мнению Альфано, необходимо поддерживать диалог с Москвой, поскольку у нее имеются рычаги влияния на сирийского президента Башара Асада и вклад в борьбу с терроризмом. "Если Россия готова использовать свое влияние, то мы готовы сотрудничать в деле разрешения сирийского конфликта", - говорится в итоговом заявлении группы, сообщает DW.

Для разрешения конфликта в Сирии необходимо привлечь Россию и Иран, без которых невозможно будет договориться о прекращении боевых действий, заявил министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль во время заседания G7 в Италии, сообщает немецкое МИД в Twitter.

Наряду с этим, накануне визита в Москву госсекретарь США Рекс Тиллерсон призвал Кремль занять четкую позицию по сирийскому конфликту, сообщает Assosiated Press.

Показательно, что президент США Дональд Трамп и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй считают, что еще есть возможность убедить Россию отказаться от связей с режимом Башара Асада в Сирии, передает Радио Свобода. На встрече в Вашингтоне 10 апреля лидеры двух держав высказали мнение, что поддержка Москвой Асада "не отвечает её стратегическим интересам".

По данным DW, министры G7 сошлись во мнении о необходимости отстранения Асада от власти. Политическое решение сирийского конфликта не представляется возможным до тех пор, пока он находится у власти, заявил представитель Франции Жан-Марк Эйро.

Несмотря на то, что министр иностранных дел Британии Борис Джонсон выступал за расширение санкций против высокопоставленных военных из России и Сирии, решение о новых санкциях в Италии принято не было. Одновременно в документе также отмечается, что санкции в отношении РФ будут оставаться одним из инструментов давления на российское руководство.

В итоговом документе есть формулировки о поддержании санкционного режима, введенного два года назад после начала украинского кризиса. Представители G7 призвали Москву выполнять Минские договоренности с целью урегулирования конфликта на востоке Украины. Только после выполнения этих соглашений возможна отмена санкций, отметили они.

"Продолжительность санкций напрямую зависит от полного выполнения Минских договоренностей Россией, а также уважения суверенитета Украины", — говорится в итоговом документе, сообщает DW. Наряду с этим, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков неоднократно в последние недели говорил о саботаже Киевом Минских договоренностей.

Наряду с этим, как рассказал глава МИД Франции Жан-Марк Эро, которого цитирует агентство Reuters, Тиллерсон открыто поставил вопрос, почему американские налогоплательщики должны волноваться за Украину.

Страны G7 выразили заинтересованность в конструктивном диалоге с Россией по мировым и региональным проблемам, которые представляют взаимный интерес и не могут быть решены без РФ.

"В наших общих интересах, чтобы Россия вернулась к основанному на правилах мировому международному порядку в сфере безопасности и снова стала партнером, готовым к сотрудничеству. Для реализации этого принципа мы будем продолжать использовать широкий спектр инструментов международной политики, включая запретительные меры", — передает DW со ссылкой на ТАСС.

В саммите министров иностранных дел G7, в которую входят США, Канада, Великобритания, Франция, Германия, Япония и Италия, также принимали участие министры иностранных дел Турции, Саудовской Аравии, ОАЭ, Иордании и Катара, отмечает Bloomberg.

Встреча глав МИД предваряет саммит лидеров государств G7 на Сицилии, запланированный на конец мая. После встречи в итальянской Лукке госсекретарь США Рекс Тиллерсон вылетел в Москву, где 12 апреля встретится с российским коллегой Сергеем Лавровым.