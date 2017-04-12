Путин: уровень доверия с США при Трампе деградировал

КИЕВ, 12 апр — РИА Новости Украина. Уровень доверия с Вашингтоном при Дональде Трампе на рабочем уровне, особенно на военном, не стал лучше, а скорее всего, деградировал, заявил российский лидер Владимир Путин.

"Можно сказать, что уровень доверия на рабочем уровне, особенно на военном уровне, он не стал лучше, а скорее всего, деградировал", — сказал Путин в интервью телеканалу "Мир", отвечая на вопрос стали ли еще хуже отношения при Трампе, чем при предыдущем президенте.

Ранее глава Госдепа Рекс Тиллерсон на встрече глав МИД стран G7, заявил, что в интересах РФ будет координироваться с США по Сирии, а не поддерживать "ненадежного партнера" (президента Сирии Башара Асада – Ред.). Многие СМИ восприняли эти высказывания госсекретаря как ультиматум Москве.

Тиллерсон прибыл в Москву во вторник, в среду он проводит переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

В ночь на пятницу президент США Дональд Трамп сообщил, что распорядился нанести ракетный удар по аэродрому в Сирии, с которого, по его словам, была проведена химическая атака. Пентагон заявил, что целью ракетного удара был аэродром Шайрат в провинции Хомс. Сообщается, что удар нанесен крылатыми ракетами, базирующимися на кораблях ВМС США. По данным Пентагона, всего было выпущено 59 ракет. Губернатор Хомса сообщил, что погибли семь человек: пятеро военных и двое гражданских из деревни, расположенной у авиабазы. По данным Минобороны России, двое сирийских военнослужащих пропали без вести, четверо погибли, и шесть получили ожоги при тушении пожаров. Сирийские вооруженные силы заявили, что погибли десять сирийских военнослужащих