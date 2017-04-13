Хроника 12 апреля: блокада ж/д путей под Киевом, дело Парасюка, встреча Путина и Тиллерсона

Людмила Калита, РИА Новости Украина

В среду 12 апреля, Кабмин продлил чрезвычайные меры в энергетике и одобрил отмену действия советских законов в течение 3 лет. Помимо этого госсекретарь США Рекс Тиллерсон встретился в Москве с президентом РФ Владимиром Путиным, беглый нардеп Онищенко получил статус политбеженца в одной из европейских стран, а Грузия отказалась от закупок российского газа. Подробнее – в кратком обзоре от РИА Новости Украина.

Правительство одобрило отмену действия советских законов в течение 3 лет

Кабмин Украины на заседании в среду, 12 апреля, одобрил законопроект об отмене действия советских нормативных актов, законов и кодексов в течение трех лет. Теперь документ должна рассмотреть Верховная Рада Украины. Глава Минюста Украины Павел Петренко на заседании Кабмина заявил, что "в украинском законодательстве осталось еще много советизмов, которые создают бюрократию и коррупцию". По его словам, документ предусматривает прекращение действие советских актов в три этапа.

Кабмин продлил чрезвычайные меры в энергетике

Кабинет министров вновь продлил чрезвычайные меры в энергетике из-за дефицита антрацита. В Украине с 17 февраля были введены сроком на месяц чрезвычайные меры в энергетике в связи с блокадой поставок угля из Донбасса. В марте действие этих мер было продлено еще на месяц. Власти Украины планируют заменить антрацит из Донбасса импортом угля из Южной Африки. В Минэнерго сообщили, что большинство украинских электрогенерирующих предприятий начали подготовку к импорту антрацита из ЮАР.

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Под Харьковом обнаружены крупные запасы газа

Около 200 миллионов кубометров газа могут быть добыты из разведочной скважины в Харьковской области, сообщает пресс-служба "Укргаздобычи", являющейся крупнейшей в Украине газодобывающей компанией. Согласно сообщению пресс-службы компании, получен промышленный дебит природного газа из разведочной скважины №8 Чкаловского месторождения.

Украина восстанавливает ракетный щит

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Александр Турчинов сообщил, что Украина восстанавливает ракетный щит. Как отметил секретарь СНБО Александр Турчинов, ракетный щит должен стать частью единой системы обеспечения безопасности на европейском континенте. Ранее он уже заявлял о необходимости восстановления щита. По его словам, вооруженные силы страны уже получают ракеты для реактивных систем залпового огня (РСЗО) украинского производства, налажен полный цикл производства ракет и есть возможность делать любые типы и модификации.

СБУ возбудила дело против Парасюка за призыв "устранить" Медведчука

Служба безопасности Украины (СБУ) завела уголовное дело в связи с заявлением внефракционного депутата Верховной Рады Владимира Парасюка, в котором он призывал к "физическому устранению" лидера общественного движения "Украинский выбор", представителя Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу Виктора Медведчука. По информации СМИ, в феврале Парасюк на заседании общественного совета при Донецкой военно-гражданской администрации в присутствии множества свидетелей выступил за "физическое устранение" Медведчука. По его мнению, этим должны заняться спецслужбы.

Рада признала боевой гопак и спас национальными видами спорта

Верховная Рада приняла в первом чтении проект изменений в закон "О физической культуре и спорте" в части признания национальных видов спорта. Согласно документу, в случае отсутствия соответствующей международной спортивной федерации статус национальной спортивной федерации, способствующей развитию национальных видов спорта, предоставляется по решению центрального органа исполнительной власти, который реализует госполитику в сфере физической культуры и спорта.

В КГГА заявили об угрозе остановки киевского метро

Глава Департамента транспортной инфраструктуры КГГА Сергей Майзель заявил, что киевский метрополитен может через месяц остановить работу из-за нехватки средств. По его словам, метро работает за счет накопленных ресурсов. "В таких условиях подземка может проработать не больше месяца, поскольку 6 числа каждого месяца работникам предприятия нужно выплачивать заработную плату, а подвижной состав не может выехать на линию без планового осмотра, который также требует затрат", — цитируют СМИ слова Майзеля.

Блокирование железнодорожных путей под Киевом

В среду жители поселка Барышевка в Киевской области перекрыли движение поездов, требуя увеличения количества электричек в направлении Киева. Полиция вела переговоры с протестующими, через несколько часов митингующие разблокировали движение. Для максимального обеспечения перевозок пассажиров на этом направлении железнодорожники пообещали в ближайшее время рассмотреть возможность увеличения количества вагонов в некоторых электропоездах.

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Онищенко получил статус политбеженца в одной из европейских стран

Одна из стран Европы предоставила беглому народному депутату Александру Онищенко статус политического беженца. Онищенко подозревают в незаконном присвоении средств путем создания "газовой схемы". В июне НАБУ и САП разоблачили организаторов схемы по хищению средств при добыче и продаже природного газа в рамках договоров о совместной деятельности с ПАО "Укргаздобыча", в результате которой государству был нанесен ущерб на сумму около 3 млрд грн. Кроме того, депутат подозревается в госизмене и подготовке дестабилизации ситуации в Украине.

Переговоры Тиллерсона в Москве

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон встретился в Москве с президентом России Владимиром Путиным и главой МИД России Сергеем Лавровым. Тиллерсон подчеркнул, что пока прогресс по Минским соглашениям не будет достигнут, ситуация в Украине будет оставаться препятствием для улучшения отношений между США и Россией. Переговоры государственного секретаря США Рекса Тиллерсона в Москве прошли успешно, но важен их конкретный результат, заявил в среду американский президент Дональд Трамп.

Грузия отказалась от закупок российского газа

Министр энергетики Грузии Каха Каладзе заявил, что страна отказывается от закупок газа у "Газпрома" до конца текущего года. На днях в "Нафтогазе Украины" сообщили, что не закупают газ в Российской Федерации уже 500 дней. Азербайджанский газ на сегодняшний день является основным источником газоснабжения Грузии. Основная доля закупок приходится на холодный период времени, когда начинается отопительный сезон. В 2018 году в Грузии начнется строительство подземного газохранилища, которое планируется сдать в 2020 году.

Казахский язык переведут на латинский алфавит

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поручил правительству подготовить график перевода казахского языка на латинский алфавит, говорится в государственной газете "Егемен Казахстан" (Независимый Казахстан), опубликованной в среду, 12 апреля. Глава государства отметил, что в 2012 году в стратегии "Казахстан 2050" он заявлял о планах перейти на латиницу к 2025 году.

Именно 12 апреля весь мир отмечает День авиации и космонавтики — памятную дату, посвященную первому полету человека в космос. 12 апреля 1961 года Юрий Гагарин на космическом корабле "Восток" впервые в мире совершил орбитальный облет Земли, открыв эпоху пилотируемых космических полетов. Кстати, с 2011 года он носит еще одно название — Международный день полета человека в космос.