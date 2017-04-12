Путин посмотрел фильм "Время первых" в компании Терешковой и Леонова

Компанию главе государства составили Алексей Леонов и Валентина Терешкова, а также дочь основоположника практической космонавтики Сергея Королева Наталья и дочь первого космонавта Юрия Гагарина Елена. Кроме того, на спецпоказе присутствовали министр культуры Владимир Мединский, продюсеры фильма Тимур Бекмамбетов и Евгений Миронов, глава Роскосмоса Игорь Комаров и начальник Центра подготовки космонавтов Юрий Лончаков.

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