Путин назвал главные угрозы безопасности в странах СНГ

КИЕВ, 5 апр — РИА Новости Украина. Президент РФ Владимир Путин заявил, что главными угрозами безопасности в странах СНГ являются организованная преступность, наркотрафик, а также коррупция и воздействие внешних сил на внутриполитическую ситуацию.

"Много и других угроз для наших стран. Это и организованная преступность, и наркотрафик. Это, кстати говоря, и коррупция, это и воздействие внешних сил, которые, так или иначе, пытаются повлиять на развитие внутриполитических ситуаций в наших странах", — сказал Путин на встрече с руководителями органов безопасности стран СНГ.

"Перед вами очень сложные задачи, многообразные. И мне очень приятно отметить, что сотрудничество налажено и эффективно развивается", — добавил российский лидер, обращаясь к участникам встречи.

Он выразил уверенность, что главы спецслужб СНГ понимают значение такого взаимодействия и будут дальше его развивать.

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Днем 3 апреля на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро произошел взрыв. Еще один взрыв, на станции "Площадь Восстания", удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства. По последним данным, в результате взрыва 14 человек погибли, 45 пострадавших остаются в больницах. Возбуждено уголовное дело о теракте, проверяются и другие версии.