Путин пунктирно обсудил с Тиллерсоном Украину - Песков

КИЕВ, 13 апр — РИА Новости. Украинская тема не обсуждалась детально в ходе переговоров президента РФ Владимира Путина с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, этот вопрос рассматривался "пунктирно".

"Детального обсуждения Украины не было", — сказал Песков журналистам.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что уровень доверия к Вашингтону при Дональде Трампе на рабочем уровне, особенно на военном, не стал лучше, а, скорее всего, деградировал.