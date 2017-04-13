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    Россия

    Путин пунктирно обсудил с Тиллерсоном Украину - Песков

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    Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 13 апр — РИА Новости. Украинская тема не обсуждалась детально в ходе переговоров президента РФ Владимира Путина с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    По его словам, этот вопрос рассматривался "пунктирно".

    "Детального обсуждения Украины не было", — сказал Песков журналистам.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что уровень доверия к Вашингтону при Дональде Трампе на рабочем уровне, особенно на военном, не стал лучше, а, скорее всего, деградировал.

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