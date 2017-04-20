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    Политика

    Нардеп от "Блока Порошенко" обвинил Саакашвили в сотрудничестве с Путиным

    (обновлено: )29920
    Михаил Саакашвили бурно отреагировал на реплику народного депутата, перейдя на крик. Он также заявил, что президент России Владимир Путин считает его своим врагом.
    Михаил Саакашвили. Архивное фото
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 20 апр — РИА Новости Украина. Депутат Верховной Рады от фракции "Блок Петра Порошенко" Олег Барна подозревает экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили в сотрудничестве с президентом РФ Владимиром Путиным.

    "Сейчас выходит так, что.. объединяются против президента вместе с Путиным. Ну не идет вам это", — сказал Барна в адрес Саакашвили в эфире политического шоу, ведущим которого является сам Саакашвили.

    Саакашвили: президент Украины делает много необоснованных прогнозов. Видео
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    Саакашвили не смог сдержать эмоций в ответ на такое заявлении и перешел на крик.

    "Я не приемлю таких слов, что я объединяюсь с Путиным… У меня нет фабрики в России. Я не торгую с Россией", — заявил Саакашвили в ответ на слова депутата.

    "Ни Порошенко, ни вы не смеете мне сказать, что я работаю с Путиным. Путин считает меня врагом, я борюсь с Путиным", — продолжил он.

    В начале апреля на телеканале ZIK стартовало политическое ток-шоу "Другая Украина", телеведущем которой стал Саакашвили.

    Саакашвили был назначен на пост губернатора Одесской области 30 мая 2015 года. Инициатива о его назначении принадлежала Порошенко, который заявлял, что возлагает на него большие надежды, в том числе по борьбе с коррупцией в регионе.

    В ноябре 2016 года Саакашвили ушел в отставку с поста губернатора Одесской области, обвинив власти в нежелании бороться с коррупцией. Он также обвинил Порошенко в покровительстве преступным "кланам" в регионе. Экс-губернатор позже создал свою политическую силу и заявил о намерении добиваться досрочных выборов в Верховную Раду.

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