Нардеп от "Блока Порошенко" обвинил Саакашвили в сотрудничестве с Путиным

КИЕВ, 20 апр — РИА Новости Украина. Депутат Верховной Рады от фракции "Блок Петра Порошенко" Олег Барна подозревает экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили в сотрудничестве с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Сейчас выходит так, что.. объединяются против президента вместе с Путиным. Ну не идет вам это", — сказал Барна в адрес Саакашвили в эфире политического шоу, ведущим которого является сам Саакашвили.

Саакашвили не смог сдержать эмоций в ответ на такое заявлении и перешел на крик.

"Я не приемлю таких слов, что я объединяюсь с Путиным… У меня нет фабрики в России. Я не торгую с Россией", — заявил Саакашвили в ответ на слова депутата.

"Ни Порошенко, ни вы не смеете мне сказать, что я работаю с Путиным. Путин считает меня врагом, я борюсь с Путиным", — продолжил он.

В начале апреля на телеканале ZIK стартовало политическое ток-шоу "Другая Украина", телеведущем которой стал Саакашвили.

Саакашвили был назначен на пост губернатора Одесской области 30 мая 2015 года. Инициатива о его назначении принадлежала Порошенко, который заявлял, что возлагает на него большие надежды, в том числе по борьбе с коррупцией в регионе.

В ноябре 2016 года Саакашвили ушел в отставку с поста губернатора Одесской области, обвинив власти в нежелании бороться с коррупцией. Он также обвинил Порошенко в покровительстве преступным "кланам" в регионе. Экс-губернатор позже создал свою политическую силу и заявил о намерении добиваться досрочных выборов в Верховную Раду.