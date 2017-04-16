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    Саакашвили сообщил, что его брату запретили проживать в Украине

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    Исход генацвале: Саакашвили, Лорткипанидзе, Деканоидзе (163)

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    По словам экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили, на основании письма СБУ отменили постоянный вид на жительство его брату Давиду Саакашвили, и он обязан покинуть Украину.
    Михаил Саакашвили. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 16 апр — РИА Новости Украина. Давида Саакашвили — брата экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили — лишили права постоянно проживать в Украине, сообщил политик в Facebook.

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    "Я вчера узнал, что на основании письма СБУ отменили постоянный вид на жительство моему брату Давиду Саакашвили, и он обязан покинуть Украину", — говорится в сообщении.

    "Очень низко", — охарактеризовал сложившуюся ситуацию экс-президент Грузии.  

    Напомним, Саакашвили был назначен на пост губернатора Одесской области 30 мая 2015 года. Инициатива о его назначении принадлежала Порошенко, который заявлял, что возлагает на него большие надежды, в том числе по борьбе с коррупцией в регионе.

    В ноябре 2016 года Саакашвили ушел в отставку с поста губернатора Одесской области, обвинив власти Украины в нежелании бороться с коррупцией. Он также обвинил Порошенко в покровительстве преступным "кланам" в регионе. Экс-губернатор позже создал свою политическую силу и заявил о намерении добиваться досрочных выборов в Верховную Раду.

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