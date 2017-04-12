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    Политика

    Саакашвили: Порошенко "два с половиной раза" предлагал мне стать премьером

    (обновлено: )26502
    По словам Саакашвили, один раз Порошенко "полупредлагал" ему возглавить правительство, два раза настойчиво предлагал: "И когда он третий раз настойчиво предлагал я ему сказал: "У меня больше амбиций, чем быть премьер-министром".
    Михаил Саакашвили. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 12 апр — РИА Новости Украина. Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили сообщил, что президент Украины Петр Порошенко "два с половиной раза" предлагал ему стать премьер-министром страны.

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    "Мне Порошенко два с половиной раза предлагал быть премьер-министром: один раз полупредлагал, два раза настойчиво предлагал. И когда он третий раз настойчиво предлагал я ему сказал: "У меня больше амбиций, чем быть премьер-министром", — заявил Саакашвили в ходе выступления, видеозапись которого он опубликовал на своей странице в Fаcebook.

    Весной прошлого года в отставку ушло правительство Аресения Яценюка. Тогда среди вероятных претендентов на пост главы правительства называли также Саакашвили. Однако 14 апреля 2016 года премьером был назначен Владимир Гройсман, который и сейчас занимает этот пост.

    Напомним, Саакашвили был назначен на пост губернатора Одесской области 30 мая 2015 года. Инициатива о его назначении принадлежала Порошенко, который заявлял, что возлагает на него большие надежды, в том числе по борьбе с коррупцией в регионе.

    В ноябре 2016 года Саакашвили ушел в отставку с поста губернатора Одесской области, обвинив власти Украины в нежелании бороться с коррупцией. Он также обвинил Порошенко в покровительстве преступным "кланам" в регионе. Экс-губернатор позже создал свою политическую силу и заявил о намерении добиваться досрочных выборов в Верховную Раду.

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