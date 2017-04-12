Саакашвили предложил отгородиться от Донбасса "большой стеной"

КИЕВ, 12 апр — РИА Новости Украина. Бывший президент Грузии, экс-глава Одесской облгосадминистрации Михаил Саакашвили предложил отгородиться от Донбасса стеной.

"Я за то, чтобы соорудить большую стену (не яценюковскую, а настоящую), временно отгородиться от оккупированной части Донбасса и сконцентрироваться на остальной Украине", — написал он на своей странице в Facebook в среду.

Киев с 15 марта начал полную грузовую транспортную блокаду неподконтрольных Киеву территорий Донбасса.

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В 2015 году правительство Арсения Яценюка утвердило план мероприятий по реализации проекта "Стена", который предусматривал строительство мощных оборонительных сооружений на границе с Россией. Позднее проект переименовали в "Европейский вал". Проект был рассчитан на четыре года и должен был обойтись бюджету в 4,1 миллиарда гривен (149 миллионов долларов). Однако впоследствии финансирование работ на 2015 и 2016 годы было урезано больше чем вдвое.