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    Саакашвили предложил отгородиться от Донбасса "большой стеной"

    (обновлено: )45112
    По мнению бывшего президента Грузии и экс-главы Одесской ОГА, необходимо построить "не яценюковскую, а настоящую" стену между Украиной и "оккупированной частью Донбасса".
    Лидер Движения новых сил, бывший глава Одесской области Михаил Саакашвили. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 12 апр — РИА Новости Украина. Бывший президент Грузии, экс-глава Одесской облгосадминистрации Михаил Саакашвили предложил отгородиться от Донбасса стеной.

    "Я за то, чтобы соорудить большую стену (не яценюковскую, а настоящую), временно отгородиться от оккупированной части Донбасса и сконцентрироваться на остальной Украине", — написал он на своей странице в Facebook в среду.

    Киев с 15 марта начал полную грузовую транспортную блокаду неподконтрольных Киеву территорий Донбасса.

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    В 2015 году правительство Арсения Яценюка утвердило план мероприятий по реализации проекта "Стена", который предусматривал строительство мощных оборонительных сооружений на границе с Россией. Позднее проект переименовали в "Европейский вал". Проект был рассчитан на четыре года и должен был обойтись бюджету в 4,1 миллиарда гривен (149 миллионов долларов). Однако впоследствии финансирование работ на 2015 и 2016 годы было урезано больше чем вдвое.

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