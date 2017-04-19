Партия "Воля" влилась в "Рух новых сил" Саакашвили - СМИ

КИЕВ, 19 апр — РИА Новости Украина. Партия "Воля", которая представлена в Верховной Раде внефракционным депутатом Юрием Деревянко, влилась в партию экс-президента Грузии и бывшего одесского губернатора Михаила Саакашвили "Рух новых сил", сообщает LB.ua.

"Презентация объединения прошла в среду возле Верховной Рады. В ходе выступления Саакашвили заявил, что к "Руху новых сил" уже присоединились девять мэров и 500 депутатов местных советов. По его словам, партия будет добиваться досрочных парламентских выборов", — пишет издание.

Ранее Саакашвили сообщал, что его соратники начинают работу в регионах по созданию политической силы "Рух новых сил". Он отметил, что "Рух новых сил" поставил перед собой цель создать в Украине "новый политический класс", в котором нет "главных и назначенных, проплаченных и своих".

В ноябре 2016 года Саакашвили ушел в отставку с поста губернатора Одесской области, заявив о нежелании властей бороться с коррупцией. Он также обвинил президента Петра Порошенко в покровительстве преступным "кланам" в регионе. Экс-губернатор заявил о намерении добиваться досрочных выборов в Верховную Раду и о планах создать в Украине свою политическую силу.

По данным сайта партии "Воля", это политическое объединение создано в 2014 году. Ее цель — лидерство Украины в Восточной Европе через 15 лет.