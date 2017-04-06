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    Саакашвили заявил, что стартовал со своим шоу на ТВ с высокими рейтингами

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    По словам бывшего президента Грузии и экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили, премьерная программа "Другая Украина" на ZIK превысила обычный рейтинг этого времени дня в три раза.
    Михаил Саакашвили. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 6 апр — РИА Новости Украина. Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили стартовал со своим политическим ток-шоу на телевидении и сразу же заявил о высоких рейтингах.

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    В конце марта Саакашвили сообщил, что будет ведущим еженедельного ток-шоу "Другая Украина" на телеканале ZIK.

    "Вчерашняя моя передача на ZIK превысила обычный рейтинг этого промежутка дня в три раза. ZIK сейчас очень быстро развивается, и надеюсь, что и другие передачи нас догонят. Но то, что вчера был такой резкий скачек в просмотрах, доказывает, что олигархические СМИ не смогли убить стремление людей знать правду. Основной телеаудиторией этой передачи вчера были люди до пенсионного возраста, а просмотры в Киеве побили все рекорды", — написал Саакашвили на своей странице в Facebook  в четверг.

    Как сообщается на сайте телеканала ZIK, премьера политического ток-шоу Саакашвили "Другая Украина" стартовала накануне вечером, шоу будет выходит в эфир телеканала каждую среду в 21.30.

    В своем шоу Саакашвили выступил в роли ведущего, в начале программы он вспомнил об инциденте, когда глава МВД Украины Арсен Аваков советовал ему покинуть Украину. В программе Саакашвили заявил, что теперь переехал в "другую Украину" — из власти ближе к людям.

    На первом шоу у Саакашвили были в гостях депутаты Верховной Рады и эксперты.

    Ранее сообщалось, что Саакашвили сообщил, что Минюст официально зарегистрировал его партию "Рух новых сил" ("Движение новых сил").

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