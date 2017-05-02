Меркель и Путин проводят переговоры в Сочи: в повестке - Украина и Сирия

КИЕВ, 2 мая — РИА Новости Украина. Президент России Владимир Путин и федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель проводят переговоры в Сочи. Ожидается, что на них лидеры двух стран обсудят ключевые международные проблемы, включая борьбу с терроризмом, ситуацию на Ближнем Востоке и реализацию минских договоренностей.

Ангела Меркель заявила, что намерена поговорить с Владимиром Путиным о международных делах, в том числе о ситуации в Украине, Ливии и Сирии, а также обсудить двусторонние отношения.

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"Конечно же, мы также будем говорить о международных делах, о ситуации в Украине, в Сирии, Ливии. Также мы, конечно, будем затрагивать двусторонние отношения", — сказала Меркель.

РИА Новости | Перейти в фотобанк Переговоры президента РФ В. Путина с федеральным канцлером ФРГ А. Меркель

Она отметила, что также планирует обсудить председательство Германии в G20, где Россия является важным партнёром.

Владимир Путин, в свою очередь, заявил, что на встрече с Ангелой Меркель планируется обсудить двусторонние отношения, вопросы проблемных точек — Украину и Сирию, а также другие регионы.

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"Большое спасибо, что вы сочли возможным приехать к нам, проинформировать о том, как идет подготовка к "двадцатке" в Гамбурге. И, конечно, мы не можем не воспользоваться этим визитом для того, чтобы поговорить по двусторонним отношениям, по наиболее проблемным точкам. Я имею в виду Украину, Сирию, может быть другие какие-то регионы", — сказал Путин на встрече с Меркель.

Ранее политолог Алексанндр Рар назвал главной темой встречи в Сочи Украину. По его мнению, "хочет Меркель этого или нет, но она, как федеральный канцлер, является гарантом успеха мирного процесса на Восточной Украине". Рар добавил, что канцлер Германии "начала этот процесс, это была её идея, она тогда взяла президента Франции Олланда за руку и привела в Минск, где был начат этот процесс с участием российской и украинской сторон; если он потерпит фиаско, то по вине самой Меркель".