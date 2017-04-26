Путин дал гражданство РФ украинскому социологу

КИЕВ, 26 апр – РИА Новости Украина. Президент России Владимир Путин своим указом дал российское гражданство украинскому социологу Евгению Копатько.

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Документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"Принять в гражданство Российской Федерации Копатько Евгения, родившегося 27 июля 1963 г. на Украине", — говорится в тексте документа.

Копатько – украинский социолог, учредитель исследовательской компании Research and Branding Group.

Как сообщалось ранее, известный актер Никита Джигурда был лишен гражданства самопровозглашенной Донецкой народной республики.