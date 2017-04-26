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    Россия

    Путин дал гражданство РФ украинскому социологу

    (обновлено: )32620
    В указе Путина отмечается: "Принять в гражданство Российской Федерации Копатько Евгения, родившегося 27 июля 1963 г. на Украине". Копатько является украинским социологом, учредителем исследовательской компании Research and Branding Group.
    Евгений Копатько
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 26 апр – РИА Новости Украина. Президент России Владимир Путин своим указом дал российское гражданство украинскому социологу Евгению Копатько.

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    Документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

    "Принять в гражданство Российской Федерации Копатько Евгения, родившегося 27 июля 1963 г. на Украине", — говорится в тексте документа.

    Копатько – украинский социолог, учредитель исследовательской компании Research and Branding Group.

    Как сообщалось ранее, известный актер Никита Джигурда был лишен гражданства самопровозглашенной Донецкой народной республики.

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