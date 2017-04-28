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    Путин рассказал о "значительном потоке" наркотиков в РФ из Украины

    (обновлено: )16410
    Как заявил Владимир Путин, расширяются масштабы незаконного оборота синтетических наркотиков и новых психоактивных веществ. Чаще всего их поставщиками выступают преступные группировки из-за рубежа, стран Европы, Азии. В последнее время значительный поток идет из Украины, отметил он.
    Президент РФ Владимир Путин
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    МОСКВА, 28 апр — РИА Новости Украина. Основными поставщиками наркотиков в РФ являются преступные группировки из-за рубежа, в том числе с Украины, заявил президент РФ Владимир Путин.

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    "Расширяются масштабы незаконного оборота синтетических наркотиков и новых психоактивных веществ. Чаще всего их поставщиками выступают преступные группировки из-за рубежа, стран Европы, Азии. В последнее время значительный поток идет из Украины", — заявил Путин на заседании Совбеза.

    Напомним, в Харькове патрульные обнаружили водителя, который управлял троллейбусом в состоянии наркотического опьянения.

    В апреле свыше 100 кг наркотиков, среди которых были таблетки ЛСД и амфетамин, изъяли у супружеской пары в Москве.

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