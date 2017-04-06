Силиконовые красотки. Модели известных наркобаронов Мексики

Накаченные грудь, ягодицы и губы. На пару ребер меньше для узкой талии. Черные длинные волосы… Таковы "надутые куклы Кульякана" (buchones de Culiacán) – женщины, изменяющие свое тело с помощью хирургии, которые или оплачиваются мексиканскими наркобаронами, или делаются специально с целью им понравиться.

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Мексиканская поговорка гласит: "Лучше прожить 5 лет, как царь, чем 50 – как вол". По словам мексиканского философа Хуана Карлоса Айала (Juan Carlos Ayala), эта фраза отражает всю культуру "нарко", укоренившуюся в таких провинциях, как Синалоа (Sinaloa) – "в колыбели наркоторговли" в стране.

Именно здесь университетский профессор наблюдал появление "надутых кукол Кульякана", тесно ассоциируемых с наркоторговцами столицы Синалоа.