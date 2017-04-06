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    Фотоленты

    Силиконовые красотки. Модели известных наркобаронов Мексики

    19820
    Модель - Barbie
    Модель - Barbie
    Модель - Barbie
    Модель - Barbie
    Модель - Barbie
    Модель - Barbie
    Модель - Barbie
    Модель - Barbie
    Модель - Barbie
    Модель - Barbie, в центре, с подругами
    Модель - farandula
    Модель - farandula
    Модель - farandula
    Модель - farandula
    Модель - farandula
    Модель - farandula
    Модель - farandula
    Модель - farandula
    Модель - FARANDULA
    Karla Contreras
    Модель - Barbie
    Модель - Barbie
    Barbie, instagram
    Модель - Barbie
    Модель - Barbie
    Barbie, instagram
    Модель - Barbie
    Модель - Barbie
    Barbie, instagram
    Модель - Barbie
    Модель - Barbie
    Barbie, instagram
    Модель - Barbie
    Модель - Barbie
    Barbie, instagram
    Модель - Barbie
    Модель - Barbie
    Barbie, instagram
    Модель - Barbie
    Модель - Barbie
    Barbie, instagram
    Модель - Barbie
    Модель - Barbie
    Barbie, instagram
    Модель - Barbie
    Модель - Barbie
    Barbie, instagram
    Модель - Barbie, в центре, с подругами
    Модель - Barbie, в центре, с подругами
    Barbie,instagram
    Модель - farandula
    Модель - farandula
    farandula, instagram
    Модель - farandula
    Модель - farandula
    farandula, instagram
    Модель - farandula
    Модель - farandula
    farandula, instagram
    Модель - farandula
    Модель - farandula
    farandula, instagram
    Модель - farandula
    Модель - farandula
    farandula, instagram
    Модель - farandula
    Модель - farandula
    farandula, instagram
    Модель - farandula
    Модель - farandula
    farandula, instagram
    Модель - farandula
    Модель - farandula
    farandula, instagram
    Модель - FARANDULA
    Модель - FARANDULA
    FARANDULA, instagram
    Karla Contreras
    Karla Contreras
    Karla Contreras

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    Модель - Barbie

    Накаченные грудь, ягодицы и губы. На пару ребер меньше для узкой талии. Черные длинные волосы… Таковы "надутые куклы Кульякана" (buchones de Culiacán) – женщины, изменяющие свое тело с помощью хирургии, которые или оплачиваются мексиканскими наркобаронами, или делаются специально с целью им понравиться.

    Читайте также: Сексапил №6. Надутые женщины мексиканских наркобаронов

    Мексиканская поговорка гласит: "Лучше прожить 5 лет, как царь, чем 50 – как вол". По словам мексиканского философа Хуана Карлоса Айала (Juan Carlos Ayala), эта фраза отражает всю культуру "нарко", укоренившуюся в таких провинциях, как Синалоа (Sinaloa) – "в колыбели наркоторговли" в стране.

    Именно здесь университетский профессор наблюдал появление "надутых кукол Кульякана", тесно ассоциируемых с наркоторговцами столицы Синалоа.

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