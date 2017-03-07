Наркотрафик не контролируется - наркотики уже доступнее лекарств

Дарья Егорова, РИА Новости Украина

Полгода назад студенты одного из столичных вузов решили обмыть стипендию. Купили спиртное, а к нему курительную смесь. Утром двое 21-летних парнишек попали в реанимацию — один умер, а за жизнь и здоровье второго полгода боролись медики. Просто чудом парня вытащили с того света, но с инвалидностью на всю жизнь и больными почками. Тот факт, что студенты отравились наркотиками, купленными у распространителя недалеко от вуза, полицию не слишком возбудил. Никто не накрыл точку продажи этой дряни. В чью семью придет очередная беда, сложно представить. Ведь сегодня курительные смеси, миксы, "соль" можно купить где угодно. Наркоторговцы не боятся никого и ничего.



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Купить наркосодержащие смеси, синтетические наркотики можно не напрягаясь. Особенно в крупных города, вблизи школ и вузов, на заборах, стенах домов, даже на асфальте трафаретом написано название товара и номер мобильного телефона или же сайта, куда надо обращаться. Ну а дальше дело техники. Если заказ принят, покупатель должен его оплатить на карточку, лучше всего через терминал. Как только счет пополнен, тут же отправляется сообщение, где и когда можно забрать товар в специальной "закладке". Обычно выбирается место отдаленное, где редко ходят люди, но к привязке к дому или организации, чтобы можно было сориентироваться по адресу. В удобное время покупатель приходит за товаром. Он ни сном ни духом не знает, кто продавец, где его искать. Полная секретность.

Полиция так и не нашла механизма борьбы с этим злом. Как говорят полицейские, не ходить же нам по улице с краской и не замазывать рекламу. Да и работу Управления по борьбе с наркотиками полностью развалили, сначала отдав его под начало дилетанта Ильи Кивы, а после увольнения того, так и не восстановив функции ведомства, ведь Киве удалось добиться, что департамент по борьбе с наркотиками не подчинялся никому, кроме него самого. И по сей день это управление так и не перевели в прямое подчинение хотя бы райотделам или областям. Чем они занимаются сейчас, известно одному Авакову.

Еще летом прошлого года активисты-журналисты били тревогу по поводу открытой продажи синтетических наркотиков на территории Украины. Как отметил на пресс-конференции в Киеве председатель правления общественной организации "Джерело" Павел Казарьян, в южных регионах Украины началась агрессивная реклама интернет-сайтов, на которых любой желающий может приобрести синтетические наркотики. По оценкам активистов, лишь один из таких сайтов в Николаеве в среднем в сутки посещают около 400 человек, а оборот торговли составляет почти 200 тысяч гривен.

"После аттестации в правоохранительных органах в Николаеве этой проблемой занимаются буквально 12 человек, в Одесской области – 9. А торговля "спайсами" (синтетические наркотики) сейчас вышла из подполья практически на легальный уровень. Эти наркотики уже полностью доступны. Если мы называем "первым фронтом" все происходящее на Донбассе, "вторым фронтом" – борьбу с коррупцией, то я бы назвал "третьим фронтом" ситуацию с распространением синтетических наркотиков через Интернет и мобильные. И на этом фронте мы терпим одни лишь поражения", – подчеркнул на пресс-конференции журналист николаевского интернет-издания "Преступности.НЕТ" Андрей Лохматов.

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И били тревогу активисты неслучайно. Накануне 25 июля продавцы синтетических наркотиков забросали весь центр Николаева листовками с надписью "Соли миксы. Горячая закладка" и тремя номерами телефонов, по которым можно было купить наркотики. Через день сотрудники наркополиции и СБУ задержали трех парней реализаторов, которые приехали из Киева, Одессы и Обухова в Николаев. При них нашли пакет с наркотиками разных видов: "соли", "экстези", "спайсы", "миксы" и "траву". Но, несмотря на то, что распространителей-гастролеров задержали, еще несколько дней любой желающий в Николаеве мог по указанным номерам приобрести "дозу". Только вечером 28 июля все три номера были заблокированы. Но спустя два дня, утром 30 июля, всем тем, кто успел купить "спайсы" и другие синтетические наркотики по номерам, указанным в листовках, со скрытого номера пришли СМС со следующим текстом: "Соли Миксы. Наши новые номера: …".

Опасность в том, что привыкание к синтетическим наркотикам возникает уже после второго употребления, но полиция на это смотрит сквозь пальцы.

"До сих пор сотрудники управления по борьбе с наркотиками напрямую подчиняются Киеву, а не руководителям областных управлений. У наркоторговцев руки развязаны. Ситуация сейчас неконтролируемая. И до тех пор, пока «борьба» будет сконцентрирована в одних руках, наркоторговцы знают, с кем договариваться", — отмечает экс-замначальника Главного следственного управления МВД Украины Григорий Мамка.

Более того, кроме МВД проблема наркотиков не волнует никого, в том числе и минздрав, который должен каждый год пополнять таблицу наркосодержащих препаратов, где дается определение сильнодействующего вещества, психотропов, наркосодержащих веществ.

"Наркоторговцы идут в ногу со временем. Зная, что запрещено, а что нет, они мешают смеси из ингредиентов, не попавших в таблицу. Вот взять те же курительные смеси, года три назад содержащиеся там препараты вошли в таблицу. Но она с тех пор не менялась, а химики работают не покладая рук. Они добавляют те ингредиенты, которые официально не запрещены. Минздрав на это закрывает глаза", — отмечает Мамка.

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Таблица запрещенных препаратов давно не обновлялась. Но а бизнес этот приносит колоссальную прибыль — до 100% прибыли, отмечает экс-следователь МВД. И в системе МВД проходит имитация борьбы с наркотиками для галочки. А следовательно, уберечь детей и молодежь от употребления "молодежных наркотиков" могут только родные и близкие. Больше полагаться не на кого.