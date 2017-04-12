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    Россия

    Украину назвали главным поставщиком наркотиков в Россию

    (обновлено: )34112
    В РФ заявили, что Украина в данном "рейтинге" сместила Китай - "это подавляющее большинство синтетических наркотиков на территории России, часть из них поступает контрабандой".
    Бочка с наркотической смесью из ранее изъятой крупной партии (700 кг) наркотиков. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 12 апр — РИА Новости Украина. Начальник Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД РФ Андрей Храпов заявил, что Украина сместила Китай с первого места "рейтинга" главных стран-поставщиков наркотиков в Россию.

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    "В РФ, в основном, (изымаются) психоактивные вещества амфетаминового ряда, так называемые "спайсы". Это подавляющее большинство синтетических наркотиков на территории России, часть из них поступает контрабандой — раньше, в основном, контрабанда была из Китая, в последнее время из стран Европы: через Балтику, а самое большое количество идет через Украину", — сказал Храпов в среду на конференции.

    По его словам, за прошлый год полицейские привлекли к ответственности 1398 граждан Украины за преступления, связанные с наркотиками, и еще 300 за три месяца этого года.

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    В марте сообщалось, что в РФ возбуждено уголовное дело в отношении гражданина Украины, при задержании которого обнаружили 5 килограммов наркотиков.

    В том же месяце в медицинские учреждения российского Сургута поступили семь человек с признаками отравления психоактивными веществами, предположительно — курительными смесями. В течение нескольких дней все они были выписаны из стационара. По данному факту было открыто уголовное дело.

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