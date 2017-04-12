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    В ООН подсчитали, сколько зарабатывают наркобароны в ЕС

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    Как сообщил исполнительный директор Управления ООН по наркотикам и преступности Юрий Федотов, доход наркобаронов только в ЕС составляет около 24-28 миллиардов долларов в год.
    Изъятые у украинцев наркотики в Испании
    Interior.gob.es

    КИЕВ, 12 апр — РИА Новости Украина. Доход наркобаронов в Евросоюзе по подсчетам ООН составляет около 24-28 миллиардов долларов в год, сообщил на конференции исполнительный директор Управления ООН по наркотикам и преступности Юрий Федотов.

    "Доход наркобаронов только в Евросоюзе составляет около 24-28 миллиардов долларов в год", — сказал Федотов.

    По его словам, на конец прошлого года были открыты почти 700 новых видов наркотиков. Всего в мире, по данным ООН, порядка 30 миллионов людей употребляют наркотики, в год от наркомании погибают 200 тысяч человек.

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