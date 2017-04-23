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    Общество

    В Харькове водитель управлял троллейбусом под наркотиками

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    При осмотре кабины троллейбуса было обнаружено самодельное устройство для употребления наркотиков - пластиковая бутылка с фолиевой крышкой и бумажный сверток с наркотическим веществом.
    В Харькове водитель управлял троллейбусом под наркотиками
    Патрульная полиция Харькова / Facebook

    КИЕВ, 23 апр — РИА Новости Украина. В Харькове в субботу вечером патрульные обнаружили водителя, который управлял троллейбусом в состоянии наркотического опьянения. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции города в Facebook.

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    "22 апреля, в половине одиннадцатого часа вечера, во время патрулирования Московского района, вблизи дома №3 на улице Валентиновской, патрульные увидели троллейбус 34-го маршрута, который стоял посреди проезжей части, перегородив две полосы движения. Вблизи транспортного средства находилось много людей. Граждане сообщили полицейским о том, что водителю троллейбуса, якобы, стало плохо. Зайдя в салон, патрульные увидели водителя, который лежал на полу. Бригада скорой медицинской помощи привела в себя 38-летнего мужчину, который в дальнейшем отказался от госпитализации. К тому же водитель не смог объяснить правоохранителям и медикам о причине своего состояния", — отмечают в полиции.

    В ходе осмотра кабины было обнаружено самодельное устройство для употребления наркотиков — пластиковая бутылка с фолиевой крышкой и бумажный сверток с наркотическим веществом.

    Водитель был направлен в наркологический центр для проведения освидетельствования на состояние опьянения. "Также, в отношении мужчины патрульные составили протокол об административном правонарушении в сфере обеспечения безопасности дорожного движения по ст. 130 КУоАП. Кроме того, полицейские вызвали на место следственно-оперативную группу для дальнейшего выяснения обстоятельств происшествия", — говорится в сообщении.

    Ранее сообщалось, что водитель BMW, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, въехал в ограждение скоростного трамвая в столице.

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