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    Россия

    У семейной пары в Москве изъяли 108 кг наркотиков

    (обновлено: )34
    У супружеской пары изъяты пакеты из полимерного материала, в которых хранились гашиш, кокаин, марихуана, амфетамин и таблетки ЛСД. Возбуждено уголовное дело.
    Уничтожение наркотиков
    RIA News Олег Золото | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 17 апр — РИА Новости Украина. Свыше 100 кг наркотиков, среди которых были таблетки ЛСД и амфетамин, изъяли у супружеской пары в Москве, сообщила представитель МВД России Ирина Волк.

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    "В ходе проведенных обысков… изъяли пакеты из полимерного материала с порошкообразным веществом, растительным веществом, растительным прессованным веществом, а также таблетки. Проведенное исследование показало, что изъятое является гашишем, кокаином, марихуаной, амфетамином и таблетками ЛСД, общей массой около 108 килограммов", — сказала она.

    Возбуждено уголовное дело по статье "незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества". Максимальная санкция по этой статье – лишение свободы на 20 лет.

    В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

    Ранее главным поставщиков наркотиков в РФ была названа Украина.

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