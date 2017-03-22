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    Россия

    Украинца будут судить в РФ за 5 кг наркотиков

    (обновлено: )8630
    Гражданин Украины в РФ обвиняется в покушении на сбыт наркотических средств в особо крупном размере, совершенном группой лиц по предварительному сговору с использованием сети интернет.
    Наручники. Архивное фото
    MARVIN RECINOS/AFP

    КИЕВ, 22 мар — РИА Новости Украина. Уголовное дело в отношении гражданина Украины, при задержании которого обнаружили 5 килограммов наркотиков, направлено в суд прокуратурой Сургута, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

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    Отмечается, что мужчина, прибыв в Ханты-Мансийский автономный округ, получил от неизвестного, чья личность устанавливается следователями, партию различных наркотических средств, которые предстояло сбыть через "закладки" в тайниках на территории Сургута.

    Однако, как сообщает прокуратура, сотрудники полиции смогли оперативно пресечь незаконную деятельность иностранного гражданина. Во время задержания при нем обнаружили около 5 килограммов наркотиков.

    Таким образом, мужчина обвиняется в покушении на сбыт наркотических средств в особо крупном размере, совершенном группой лиц по предварительному сговору с использованием сети интернет.

    "Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу", — резюмирует надзорное ведомство.

    В середине марта в медицинские учреждения Сургута поступили семь человек с признаками отравления психоактивными веществами, предположительно — курительными смесями. В течение нескольких дней все они были выписаны из стационара. По данному факту было возбуждено уголовное дело, в настоящее время проводится прокурорская проверка.

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