Украинца будут судить в РФ за 5 кг наркотиков

MARVIN RECINOS/AFP

КИЕВ, 22 мар — РИА Новости Украина. Уголовное дело в отношении гражданина Украины, при задержании которого обнаружили 5 килограммов наркотиков, направлено в суд прокуратурой Сургута, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Отмечается, что мужчина, прибыв в Ханты-Мансийский автономный округ, получил от неизвестного, чья личность устанавливается следователями, партию различных наркотических средств, которые предстояло сбыть через "закладки" в тайниках на территории Сургута.

Однако, как сообщает прокуратура, сотрудники полиции смогли оперативно пресечь незаконную деятельность иностранного гражданина. Во время задержания при нем обнаружили около 5 килограммов наркотиков.

Таким образом, мужчина обвиняется в покушении на сбыт наркотических средств в особо крупном размере, совершенном группой лиц по предварительному сговору с использованием сети интернет.

"Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу", — резюмирует надзорное ведомство.

В середине марта в медицинские учреждения Сургута поступили семь человек с признаками отравления психоактивными веществами, предположительно — курительными смесями. В течение нескольких дней все они были выписаны из стационара. По данному факту было возбуждено уголовное дело, в настоящее время проводится прокурорская проверка.