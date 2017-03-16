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    Общество

    ВР ужесточила ответственность военных за употребление алкоголя и наркотиков

    (обновлено: )6701
    Законом предусмотрено, что распитие алкогольных, слабоалкогольных напитков или употребление наркотических средств влечет за собой наложение штрафа в размере от семидесяти до ста сорока пяти необлагаемых налогом минимумов доходов граждан или арест.
    Верховная Рада. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 16 мар — РИА Новости Украина. Верховная Рада Украины приняла закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно ужесточения ответственности военнослужащих и некоторых других лиц" (регистрационный номер 5112), передает УНИАН.

    За данное решение проголосовали 229 из 342 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

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    Законом предусмотрено, что распитие алкогольных, слабоалкогольных напитков или употребление наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов военнослужащими, военнообязанными и резервистами во время прохождения сборов на территории воинских частей, военных объектов, или появление таких лиц на территории воинской части в нетрезвом состоянии, в состоянии наркотического или иного опьянения, или выполнение ими обязанностей воинской службы в нетрезвом состоянии, в состоянии наркотического или иного опьянения, а также отказ таких лиц от прохождения освидетельствования относительно алкогольного, наркотического или другого опьянения влечет за собой наложение штрафа в размере от семидесяти до ста сорока пяти необлагаемых налогом минимумов доходов граждан или арест с содержанием на гауптвахте на срок до пяти суток.

    При этом предусмотрено, что за участие начальников (командиров) и других руководителей в таких действиях предполагается наложение штрафа в размере от ста сорока пяти до двухсот пятнадцати необлагаемых налогом минимумов доходов граждан или арест с содержанием на гауптвахте на срок от пяти до семи суток.

    Такие же действия, совершенные в условиях особого периода или лицом, которое в течение года было подвергнуто административному взысканию за подобные нарушения, влекут за собой наложение штрафа в размере от двухсот пятнадцати до двухсот восьмидесяти пяти необлагаемых налогом минимумов доходов граждан или арест с содержанием на гауптвахте на срок от семи до десяти суток.

    Законом предусмотрено, что отказ от выполнения законных требований командира (начальника) влечет за собой наложение штрафа в размере от семидесяти до ста сорока пяти необлагаемых налогом минимумов доходов граждан или арест с содержанием на гауптвахте на срок до семи суток. Такие же деяния, совершенные в условиях особого периода, влекут за собой наложение штрафа в размере от ста сорока пяти до двухсот восьмидесяти пяти необлагаемых налогом минимумов доходов граждан или арест с содержанием на гауптвахте на срок от семи до десяти суток.

    Также ужесточается ответственность за самовольное оставление воинской части или места службы, за неосторожное уничтожение или повреждение военного имущества, а также за злоупотребление военным служебным лицом властью или служебным положением. 

    Законом предусмотрено, что нарушение правил обращения с оружием, а также боеприпасами, взрывчатыми, другими веществами и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих, а также с радиоактивными материалами влечет за собой наложение штрафа в размере от семидесяти до ста сорока пяти необлагаемых налогом минимумов доходов граждан или арест с содержанием на гауптвахте на срок до семи суток. Такие же действия, совершенные в условиях особого периода, влекут за собой наложение штрафа в размере от ста сорока пяти до двухсот восьмидесяти пяти необлагаемых налогом минимумов доходов граждан или арест с содержанием на гауптвахте на срок от семи до десяти суток.

    Законом предусмотрено статьи 401, 425 и 426 Уголовного кодекса Украины, касающихся военного преступления, изложить в новой редакции.

    Ранее председатель Наблюдательного Совета Global Spirits, владелец Торговой марки "Хортица" Евгений Черняк в эфире радиостанции Голос Столицы заявил, что на простаивающих заводах "Укрспирта" производится контрафактный алкоголь.

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