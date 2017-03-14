Кива: в Грузии за хранение наркотиков задержан сын Деканоидзе

КИЕВ, 14 мар — РИА Новости Украина. Советник министра внутренних дел Илья Кива сообщил, что в Грузии арестовали сына экс-главы Национальной полиции Украины Хатии Деканоидзе Торнике Копалеишвили за хранение наркотиков, информирует "112 Украина".

"Он задержан и взят под стражу за хранение наркотиков. Эта информация подтверждается. Я всегда говорил, что шило в мешке не утаишь", — отметил он.

По словам Кивы, его увольнение с должности главы департамента по противодействию с наркопреступностью было напрямую связано с причастностью грузинской команды к наркоторговле и наркотрафикам.

На вопрос о том, есть ли связь с наркотрафиком в нашей стране и Деканоидзе, Кива ответил: "Есть четкая однозначная позиция заинтересованности грузинской команды к наркобизнесу на территории Украины. Когда я начал эту позицию говорить в лицо, когда я не соглашался с правилами, которые были предложены мне, у нас начался внутренний конфликт, который просто нельзя было выносить, чтобы не разрушать общий фон реформ, который был введен в то время".

Также советник министра внутренних дел добавил:

"Это всего навсего следствие определенных действий. Мы от этого сумасшествия под названием "грузинская команда", которая еще не раз будет проявляться в таких громких историях. Деканоидзе имела заинтересованность и она не могла полноценно исполнять функции Нацполиции. А то, что грузинская команда имела интерес к наркобизнесу, то мы об этом еще услышим", — сказал Илья Кива.

Напомним, ранее Кива призвал вернуть в Украине смертную казнь.