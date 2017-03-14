наверх
14.03.201723:09
Курсы валют НБУ
  • EUR28.68+ 0.24
  • USD26.89+ 0.08
Рубрики
Ещё
    В мире

    Кива: в Грузии за хранение наркотиков задержан сын Деканоидзе

    (обновлено: )352
    По словам Кивы, его увольнение с должности главы департамента по противодействию с наркопреступностью было напрямую связано с причастностью грузинской команды к наркоторговле и наркотрафикам.
    Илья Кива. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 14 мар — РИА Новости Украина. Советник министра внутренних дел Илья Кива сообщил, что в Грузии арестовали сына экс-главы Национальной полиции Украины Хатии Деканоидзе Торнике Копалеишвили за хранение наркотиков, информирует "112 Украина".

    Кива заявил о готовности возглавить ГУ Нацполиции в Донецкой области
    Канал "112 Украина" в Youtube
    Кива: в ближайшее время Аброськину в Донецкой области найдут замену

    "Он задержан и взят под стражу за хранение наркотиков. Эта информация подтверждается. Я всегда говорил, что шило в мешке не утаишь", — отметил он.

    По словам Кивы, его увольнение с должности главы департамента по противодействию с наркопреступностью было напрямую связано с причастностью грузинской команды к наркоторговле и наркотрафикам.

    На вопрос о том, есть ли  связь с наркотрафиком в нашей стране и Деканоидзе, Кива ответил: "Есть четкая однозначная позиция заинтересованности грузинской команды к наркобизнесу на территории Украины. Когда я начал эту позицию говорить в лицо, когда я не соглашался с правилами, которые были предложены мне, у нас начался внутренний конфликт, который просто нельзя было выносить, чтобы не разрушать общий фон реформ, который был введен в то время".

    Также советник министра внутренних дел добавил:

    "Это всего навсего следствие определенных действий. Мы от этого сумасшествия под названием "грузинская команда", которая еще не раз будет проявляться в таких громких историях. Деканоидзе имела заинтересованность и она не могла полноценно исполнять функции Нацполиции. А то, что грузинская команда имела интерес к наркобизнесу, то мы об этом еще услышим", — сказал Илья Кива.

    Напомним, ранее Кива призвал вернуть в Украине смертную казнь.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Ситуация на блокпосту под Славянском
    Вирус блокады Донбасса. Горящие шины и захват ОГА
    Эмблема Евровидения в Киеве
    Евровидение в Киеве: скандал вокруг участницы из РФ
    Блокирование работы Сбербанка в Украине на улице Владимирская
    Новый фронт. "Азов" объявил войну банкам РФ
    Флаг Нидерландов
    Политический скандал между Нидерландами и Турцией