От наркотиков до спасения жизней: эксперт о тайнах "глубокого интернета"

РИА Новости Украина

Согласно оценкам, более 80% информации, находящейся в интернете, спрятано в так называемой "глубокой сети", для входа в которую необходимо использовать специальные серверы, например, Tor.

В этой сети возможно найти все, что было опубликовано в интернете, но закрыто для доступа через традиционные поисковые системы.

"Внутри этой вселенной действуют различные сервисы. Некоторые служат для защиты отправляемой информации, а также сокрытия личности, обеспечивается анонимность", – объяснил в интервью Sputnik Mundo эксперт по информационной безопасности и главный исполнительный директор компании TIB, специализирующейся в этой области, Максимилиано Алонсо.

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Из-за того, что в глубоком интернете разрешается все, он ассоциируется с криминалом. Хоть эта характеристика глубокого интернета является наиболее обсуждаемой, это далеко не единственное, что можно в нем встретить. Правда в том, что он может быть использован по-разному.

"Глубокий интернет, как скальпель, в руках врача может спасать жизни, а в руках преступников – быть смертельным. Все зависит от его использования. Есть определенные страны, в которых доступ в интернет для граждан ограничен. Альтернативой для них является доступ к информации через глубокий интернет", – пояснил Алонсо.

Концепция глубокого интернета появилась вместе с первыми поисковиками. Все, к чему google не имеет доступа, является частью глубокого интернета; там можно найти наркотики, оружие и пр., предупредил эксперт.

Для доступа в этот спрятанный мир необходимы специальные устройства. Наиболее известным является поисковая система Tor, (сокр. от англ. The Onion Router), что переводится "луковый роутер", так как он создает слои для сокрытия IP адреса пользователя. Tor обманывает сайты для того, чтобы было невозможно отследить личность или адрес их пользователей.

"Для доступа к традиционному веб-сайту, регистрируется IP адрес пользователя, что позволяет определить страну, город и даже личность пользователя. Tor позволяет изменить его географическое положение и сделать доступ анонимным", – объяснил эксперт.