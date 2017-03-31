Девушки-убийцы: равенство полов в торговле наркотиками

РИА Новости Украина

Женщины, которые стали наемными убийцами в наркокартелях на севере Мексики, являются лидерами по натуре, по мнению исследователя Хуана Карлоса Айала из Автономного университета Синалоа.

Айала рассказал в интервью Sputnik Mundo, что кровавая деятельность женщин на северо-востоке страны отражает "новую роль женщин как лидеров в обществе".

"Женщины хотят играть руководящие роли и активно участвовать в жизни, уже не только как спутницы мужчин. Растет число женщин среди наемных убийц и даже руководителей преступных ячеек", – пояснил автор книги "Три лица идентичности, критерии для прикладной философии".

В одной из своих работ Айала заключил, что наркоторговля настолько укоренилась в мексиканской культуре, что стала неотделима от нее. В этой связи, отметил он, гендерное равенство дошло и до преступного мира.

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"Они хотят участвовать в принятии решений, иметь власть, тут наркоторговля смешивается с политикой. Это влечет за собой изменение идентичности, как оборота наркотиков, так и морали. Насилие настолько пронизывает мексиканскую культуру, что участие в нем женщин кажется нормальным", – сказал философ.

Ученый напомнил знаковые случаи, когда в сети широко распространялись видео и фото, на которых женщины отрубают головы своим жертвам, а затем сами погибают от такого же насилия, как например "Wera Loca" или "La Flaka".

Прозвище "La Flaka" закрепилось за Джоселин Ниньо, миниатюрной худой брюнеткой с длинным волосам, чье расчлененное тело было найдено в переносном холодильнике для пива, согласно местной прессе.

Девушка, которая напоминала подростка, который играет с ружьем, была быстро идентифицирована благодаря татуировке на руке, видной на фотографии. Она была опубликована конкурирующими группами, чтобы найти и ликвидировать ее. Об этом сообщали сайты, посвященные новостям наркомира.

Философ поражен "нормализацией насилия", которая все более укореняется в местной культуре.

"Это общество, которое признает, что убийства являются частью повседневной жизни", – посетовал он.

"Нормализация насилия настолько охватила наше общество, что люди принимают культуру наркоторговли, а это приводит к тому, что дети становятся предрасположенными к преступлениям. Когда Чапо Гусмана из знаменитого картеля Синалоа был арестован, на улицах были протесты в его защиту", – рассказывает ученый.

По его мнению, границы идентичности общества "все более размыты и спутаны", так что становится невозможным изучение "культурной самобытности Мексики без изучения этой маргинальной культуры".