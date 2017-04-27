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    Политика

    Посол Украины в Киргизии, вступивший в спор с Путиным, уволен

    (обновлено: )231080
    Глава государства уволил с должности посла Украины в Киргизии Николая Дорошенко. Причины увольнения в документе не указаны. Дорошенко ранее выразил протест на саммите Содружества независимых государств в связи с председательством России.
    Посол Украины в Киргизии Николай Дорошенко
    Facebook Николая Дорошенко

    КИЕВ, 27 апр — РИА Новости Украина. Президент Петр Порошенко уволил с должности посла страны в Киргизии Николая Дорошенко, который ранее выразил протест на саммите Содружества независимых государств в связи с председательством России.

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    "Уволить Дорошенко Николая Петровича с должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Киргизской Республике", — говорится в указе Порошенко, опубликованном на сайте главы государства.

    Причины увольнения в документе не указаны.

    Напомним, во время заседания глав СНГ в Киргизии 17 сентября 2016 года, Дорошенко в присутствии президента России Владимира Путина публично выступил против передачи РФ председательства в этой организации. Президент России тогда вступил с ним во встречную дискуссию.

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