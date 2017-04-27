Посол Украины в Киргизии, вступивший в спор с Путиным, уволен

КИЕВ, 27 апр — РИА Новости Украина. Президент Петр Порошенко уволил с должности посла страны в Киргизии Николая Дорошенко, который ранее выразил протест на саммите Содружества независимых государств в связи с председательством России.

"Уволить Дорошенко Николая Петровича с должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Киргизской Республике", — говорится в указе Порошенко, опубликованном на сайте главы государства.

Причины увольнения в документе не указаны.

Напомним, во время заседания глав СНГ в Киргизии 17 сентября 2016 года, Дорошенко в присутствии президента России Владимира Путина публично выступил против передачи РФ председательства в этой организации. Президент России тогда вступил с ним во встречную дискуссию.