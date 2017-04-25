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    Политика

    Медведчук считает, что его отношения с Путиным идут на пользу Украине

    (обновлено: )12720
    Виктор Медведчук признался, что имеет специальное разрешение на прямые полеты между Киевом и Москвой несмотря на то, что официально прямое авиасообщение между Россией и Украиной отсутствует.
    Медведчук Виктор
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 25 апр — РИА Новости Украина. Представитель Киева в гуманитарной подгруппе на переговорах по Донбассу, лидер общественного движения "Украинский выбор" Виктор Медведчук заявил в интервью газете Financial Times, что его отношения с президентом РФ Владимиром Путиным идут на пользу интересам Украины.

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    В интервью изданию Медведчук назвал "абсурдными" заявления о том, что он тайно представляет российские интересы. "Я могу иметь и имею отношения с Путиным, потому что мои отношения, по моему мнению, помогают интересам Украины… Я никогда не скрывал такие действия", — отметил политик.

    По его словам, у него есть специальное разрешение на прямые полеты между Киевом и Москвой несмотря на то, что официально прямое авиасообщение между Россией и Украиной отсутствует.

    В интервью изданию Медведчук также заявил, что выступает против членства Украины в НАТО и считает, что будущее страны связано с восстановлением сотрудничества с Россией.

    "Я убежден, что это будут дружественные страны, замечательные соседи. Мы были братские государства и в будущем станем такими же", — сказал он.  Как отмечает издание со ссылкой на лиц, знакомых с ситуацией, Медведчук участвует в кулуарных переговорах, направленных на примирение ДНР и ЛНР с остальной частью Украины.

    Политик признался, что обсуждал с Путиным мнение о том, что украинцы и русские считаются одним народом. "Я придерживаюсь мнения, что мы два народа… дружественные и братские народы", — добавил он.

    Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

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