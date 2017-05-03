Корнейчук: Меркель откровенно раздражена провокациями Порошенко

Анна Лаба, РИА Новости Украина

В Сочи прошли первые с ноября 2016 года переговоры президента России Владимира Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель. Лидеры обеих стран признали безальтернативность минских соглашений.

Канцлер Германии Ангела Меркель по итогам переговоров в Сочи заявила, что Россия и Германия должны продолжать диалог, несмотря на имеющиеся проблемы.

Политтехнолог Дмитрий Корнейчук провел провел анализ переговоров лидеров России и Германии.

"Сам визит Меркель говорит о том, что на встрече обсуждался конкретный план, как именно заставить Порошенко выполнять Минские соглашения. А также продемонстрировал публично Киеву: Меркель готова действовать в паре с Путиным. Кстати, стоит отметить, что, в отличие от главы Госдепа Тиллерсона, Меркель не созванивалась перед визитом с Порошенко, тем самым показав откровенное раздражение Меркель провокационными действиями Порошенко по "Минску", — написал Корнейчук на своей странице в Facebook.

Кроме того, политический аналитик обратил внимание, что на пресс-конференции Меркель в очередной раз заявила, что санкции с России снимут только после выполнения "Минска", и это, по сути, совпадает с позицией Кремля.

РИА Новости | Перейти в фотобанк Президент РФ Владимир Путин и федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель в Сочи

"При этом я бы отметил слова Меркель от ответственности президента Украины за выполнение Минских соглашений. Намек более чем красноречивый", — написал политтехнолог.

Корнейчука заинтересовали два словесных пассажа президента России.

"Первый — намек, что у Порошенко просто нет реальной возможности реализовывать "Минск" из-за отсутствия влияния в стране. Это или такой психологический прием взять Порошенко "на слабо". Или откровенный троллинг: мол, мы никуда не спешим — дождемся смены власти Порошенко. Второй — слова о том, что никакой реприватизации украинского бизнеса на Донбассе нет. Это просто реакция на экономическую блокаду. Проще говоря, Кремль даст команду вернуть бизнес Ахметову только после восстановления экономических связей Украины и Донбасса. А до этого- будут неофициально поддерживать местную промышленность", — считает политаналитик.

Также у политтехнолога вызвали особое любопытство слова Меркель: "Мы, конечно, хотим обеспечить, чтобы Украина получила доступ к своей государственной границе, это тоже часть минских договорённостей, и затем уже обеспечить политические решения, которые направлены на проведение местных выборов".

"Чем они интересны? Во-первых, контроль за границей, а потом выборы, — это позиция Порошенко. Хотя в Минских соглашениях говорится о контроле за границей после выборов. Что это значит? Или Меркель оговорилась, или Меркель пытается найти выход из тупика, формально предлагая Путину выполнить условие Порошенко о контроле за границей, чтобы у Киева не было якобы причины саботировать "Минск". Вопрос в том, согласится ли Кремль дать возможность контролировать Киеву границу с Россией? Там, где проходят поставки оружия, сырья, вывозится уголь. Кому это надо? А, с другой стороны, если теоретически представить, что Кремль на такое согласится, где гарантия, что Порошенко не придумает новое условие?" — отметил Корнейчук.

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По его мнению, какие реальные шаги будут предприняты Меркель по давлению на Порошенко, в чем готов уступит Путин и какую роль возьмут на себя США (а после встречи с Меркель, состоялся телефонный разговор Путина с Трампом, где явно обсуждались итоги), станет известно уже в ближайшее время. Хотя при этом политолог мало верит в выполнение "Минска".

"Кстати, о телефонном разговоре Трампа-Путина. Обе стороны среди тем сознательно избегают называть Украину. Дескать, говорили только о Сирии, КНДР, борьбе с терроризмом. Но мы же знаем: именно в тех аспектах, которые не афишируются в дипломатии, ведутся наиболее серьезные переговоры", — заключил Корнейчук.