Хроника 2 мая: годовщина одесской трагедии, переговоры Путина с Трампом и Меркель

Людмила Калита, РИА Новости Украина

Во вторник, 2 мая, в Одессе почтили память жертв трагедии, которая произошла ровно три года назад. Также накануне стало известно, что Украина поднялась на 30 пунктов в рейтинге открытости госданных, а Всемирный банк выделил Киеву $150 млн на поддержку малого и среднего бизнеса. Подробнее – в кратком обзоре от РИА Новости Украина.

Годовщина одесской трагедии

В Одессе почтили погибших во время столкновений 2 мая 2014 года. Традиционно были перекрыты подъезды к Куликовому полю. В ходе мероприятий были задержаны 14 человек, сообщил заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровой, добавив, что в отношении четырех задержанных составлены административные протоколы, а остальные отпущены. В этот же день оперативники СБУ провели в Одессе операцию по задержанию подозреваемых в подготовке теракта.

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Украина поднялась на 30 пунктов в рейтинге открытости госданных

Украина заняла 24 место по уровню развития открытых данных, поднявшись на 30 пунктов по сравнению с прошлым годом. О результатах исследования Global Open Data Index, написал премьер-министр Украины Владимир Гройсман в Facebook. По сравнению с прошлым годом Украина поднялась на 30 пунктов: с 54 на 24 место. Первое место в рейтинге заняли Австралия и Тайвань с показателями открытости данных 79%. Соседние с Украиной (49%) ступени заняли Гонконг (50%) и Польша (47%).

Всемирный банк выделил Украине $150 млн на поддержку малого и среднего бизнеса

Всемирный банк выделил Украине кредит в 150 миллионов долларов на поддержку экспортно-ориентированного малого и среднего бизнес. По заявлению директора Всемирного банка по Украине, Молдовы и Беларуси Сату Каконена, Украина обладает большим потенциалом, но сохраняются серьезные препятствия для украинского экспорта, в том числе затруднен доступ к кредитам для малых и средних предприятий.

ВСУ сообщают об обострении ситуации в зоне АТО

ВСУ сообщили о 63 нарушениях режима перемирия в Донбассе за минувшие сутки. В результате обстрелов погиб один военнослужащий, еще семеро получили ранения, добавили в пресс-центре. К тому же в администрации Горловки сообщили, что утром при подрыве на взрывном устройстве на севере города пострадали две женщины. Состояние двух жителей Марьинки, раненых ранее при обстреле ополченцами, тяжелое, но стабильное, сообщили в Нацполиции региона.

Деканоидзе вернула себе грузинское гражданство

Экс-глава Национальной полиции Хатия Деканоидзе вернула себе грузинское гражданство, сообщает Общественный вещатель Грузии со ссылкой на администрацию президента Грузии. Деканоидзе была лишена гражданства Грузии после того, как ее назначили главой Нацполиции в Украине. Возглавляя Нацполицию, Деканоидзе воспользовалась нормой закона Украины "О гражданстве", которая позволяет иностранцу работать на госслужбе два года с сохранением двух паспортов, однако была лишена гражданства Грузии.

Янукович передал в ЕСПЧ жалобу на заочный суд

Экс-президент Виктор Янукович и его защитники подают жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) по поводу попытки незаконного заочного осуждения и непредоставления доступа к участию в судебном процессе в Украине. Оболонский районный суд Киева 4 мая начнет рассмотрение дела Януковича о госизмене. Ранее суд дал разрешение на проведение заочного досудебного расследования по этому делу.

Переговоры Путина и Меркель

Канцлер Германии Ангела Меркель по итогам переговоров в Сочи с российским президентом Владимиром Путиным заявила, что Россия и Германия должны продолжать диалог, несмотря на имеющиеся проблемы. По словам канцлера, ФРГ готова более тесно сотрудничать с РФ в борьбе с международным терроризмом. Меркель также заявила, что надеется на снятие санкций с РФ, но лишь при выполнении минских договоренностей по Украине. В свою очередь, Путин пообещал оказывать все необходимое содействие Германии как председателю G20.

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Трамп и Путин провели телефонные переговоры

Накануне президенты США и РФ Дональд Трамп и Владимир Путин в телефонном разговоре обсудили создание "безопасных зон" в Сирии и согласились, что все стороны должны предпринять усилия, чтобы положить конец страданиям сирийского народа, заявил по итогам разговора двух лидеров Белый дом. Кроме того, президенты США и РФ обсудили борьбу с терроризмом на Ближнем Востоке, и то, "как наилучшим образом разрешить очень опасную ситуацию в КНДР".

В Сирии погиб российский военный советник

В Сирии при обстреле боевиками сирийских войск погиб российский военный советник подполковник Алексей Бучельников, сообщает Минобороны РФ. "Бучельников находился в Сирии в составе группы российских военных советников, выполняя задачи обучения личного состава артиллерийских подразделений сирийских войск", — говорится в сообщении. Отмечается, что во время проведения занятия по боевой подготовке сирийское подразделение подверглось обстрелу снайпера боевиков.