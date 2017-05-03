В среду Ле Пен и Макрон проведут дебаты в преддверии второго тура выборов

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КИЕВ, 3 мая — РИА Новости Украина. Телевизионные дебаты кандидатов в президенты Франции — экс-министра экономики страны, лидера движения "Вперед" Эммануэля Макрона и лидера партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен пройдут в среду за четыре дня до второго тура выборов главы государства.

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В воскресенье, 23 апреля, во Франции прошел первый тур выборов президента. На пост главы государства претендовали 11 кандидатов. Согласно окончательным данным МВД, по итогам первого тура лидер движения "Вперед", экс-министр экономики страны Эммануэль Макрон набрал 24,01% голосов, кандидат от партии "Национальный Фронт" Марин Ле Пен — 21,3%. Они вышли во второй тур, который состоится 7 мая.

Согласно данным опроса компании OpinionWay, опубликованным во вторник, Макрон во втором туре одержит победу над Ле Пен с результатом 60% голосов избирателей против 40%.

Трансляцию дебатов, которые начнутся в 21.00 парижского времени (22.00 по Киеву) будут вести сразу два телеканала — TF1 и France2. Ожидается, что завершатся они незадолго до полуночи. Трансляция будет вестись из студии в пригороде Парижа — там же дебаты между двумя турами президентских выборов проводились на прошлых выборах, пять лет назад.

Стоит отметить, что с 1974 года дебаты между турами проводились всегда. Исключением стал лишь 2002 год, когда будущий президент Франции Жак Ширак отказался участвовать в эфире с отцом Марин Ле Пен — Жаном-Мари, который тогда баллотировался на высокий пост.

Первой, согласно жеребьевке, будет выступать лидер Нацфронта. Также согласно жеребьевке, Ле Пен получила микрофон слева, а Макрон расположится справа. С кандидатами обсуждалась каждая деталь предстоящих дебатов — температура в помещении (19-20 градусов), длина стола (2,5 метра) и даже фон заставки (изображение Елисейского дворца). Снимать дискуссию будут 14 видеокамер.

Как сообщали французские СМИ, Макрон во время подготовки к дебатам "готовился к войне": лидер движения "Вперед" хочет пошатнуть доверие к своей сопернице, подвергнуть критике ее экономическую программу и "показать французам, что они больше потеряют, чем выиграют, от прихода Ле Пен к власти".

Ле Пен посвятила подготовке к дебатам немало времени и заверяла журналистов, что полностью готова. Радиостанция Europe1 передавала, что кандидат от Нацфронта хочет в ходе дебатов как можно чаще улыбаться и говорить медленнее, чем обычно.

Днем во вторник французские СМИ сообщили, что Макрон заявил, что готов покинуть дебаты после первого получаса, в случае, если "будет служить боксерской грушей для Марин Ле Пен".

Однако позднее газета Liberation со ссылкой на представителя экс-министра заявила, что Макрона не поняли. По данным издания, Макрон "вероятнее, сказал, что не имеет желания участвовать в дебатах, которые по сути не являются таковыми".

Впрочем, ни одного из кандидатов нельзя упрекнуть за излишнюю мягкость в отношении своего соперника — "любезностями" они обменивались на протяжении всей кампании, предваряющей второй тур. Ле Пен называла Макрона "идеальной противоположностью", "продуктом системы" и "детищем Олланда". По мнению лидера Нацфронта, кандидатура ее соперника не соотносится с понятием "обновления", поскольку он является "преемником Олланда".

Макрон, в свою очередь, снова и снова упирал на склонность Ле Пен к национализму и обещал, что с ее приходом к власти "свобода журналистов, женщин и однополых пар будет поставлена под угрозу".

К дебатам между двумя турами кандидаты пришли, заручившись поддержкой тех политиков, кто не вышел во второй тур кампании.

Так, голосовать за Макрона призывает экс-премьер Франции Франсуа Фийон. Более трети — 34% избирателей, поддерживавших лидера крайне левого движения "Непокоренная Франция" Жан-Люка Меланшона, также готовы поддержать экс-министра.

В свою очередь, в поддержку Ле Пен выступил другой прежний соперник — председатель партии "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян. Ему лидер Нацфронта уже пообещала кресло премьер-министра в случае своего избрания на пост главы государства.