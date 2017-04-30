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    Во Франции отменили итоги голосования на участке, где победила Ле Пен - СМИ

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    Выборы президента Франции: Макрон или Ле Пен? (108)

    (обновлено: )26703
    Согласно информации, конституционный совет принял решение аннулировать голоса жителей небольшой коммуны Луан-Вильгрюи-Фонтэн в департаменте Сена и Марна к юго-востоку от Парижа.
    Первый тур президентских выборов во Франции
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 30 апр — РИА Новости Украина. На одном из участков под Парижем, где большинство избирателей отдали голоса за кандидата от "Нацфронта" Марин Ле Пен, власти отменили результаты голосования в первом туре выборов президента Франции. Об этом сообщает в воскресенье издание Parisien.

    Сторонник кандидата на пост президента Франции, лидера движения Вперёд! (En Marche) Эммануэля Макрон. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Французские выборы обнажили большое европейское разочарование

    Основанием для такого решения стало то, что глава избиркома забыл распечатать итоговый протокол.

    Первый тур президентских выборов прошел во Франции в минувшее воскресенье, по его результатам борьбу за высший государственный пост продолжили основатель движения "Вперед" Эммануэль Макрон (24,01%) и лидер партии "Национальный Фронт" Марин Ле Пен (21,30%). Второй тур пройдет 7 мая.

    Конституционный совет, который утверждает результаты выборов во Франции, принял решение аннулировать голоса жителей небольшой коммуны Луан-Вильгрюи-Фонтэн в департаменте Сена и Марна к юго-востоку от Парижа. В поселке проживают 500 человек, при этом 23 апреля большинство из них проголосовали за Марин Ле Пен.

    Формальным основанием для решения стало то, что мэр, также исполняющий обязанности главы местного избиркома, не передал в префектуру итоговый протокол голосования, так он не был распечатан.

    Мэрия уже принесла официальные извинения жителям за допущенную ошибку, однако избиратели выражают недовольство тем, что их голоса не были учтены, и недоумевают, как избирком мог допустить эту оплошность.

    По данным соцопросов, Макрон может одержать победу во втором туре выборов, заручившись поддержкой примерно 60% избирателей.

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