наверх
29.04.201714:51
Курсы валют НБУ
  • EUR28.89- 0.07
  • USD26.55- 0.04
Рубрики
Ещё
    Аналитика и комментарии

    Как выборы во Франции изменят страну и Евросоюз

    Тема:

    Выборы президента Франции: Макрон или Ле Пен? (104)

    (обновлено: )18620
    Макрон – единственный кандидат, позиция которого совпадает с политикой Германии в большинстве вопросов, он хочет создать собственный бюджет для еврозоны.
    Флаги Европейского союза и Франции
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    Владимир Матвеев, обозреватель

    Победа в первом туре президентских выборов во Франции "несистемных" кандидатов, проиллюстрировала степень недовольства французов старыми партиями, влияние структур наднационального управления, обозначив выбор между разными курсами и моделями развития: "интегрированный" ЕС, неолиберализм и атлантизм в случае победы Макрона, и евроскептицизм, усиление евразийского вектора при победе Ле Пен.

    Особая роль в политическом переформатирования Франции и Европы отводится НАТО. Если Макрон, вероятно, будет финансировать НАТО на условиях Альянса и требований президента США Дональда Трампа, то Марин Ле Пен заявляла о возможном выходе из НАТО.

    Лидер движения "Вперед", экс-министр экономики Франции и экс-сотрудник банка Ротшильда Эммануэль Макрон победил в первом туре выборов во Франции лидера "Национального фронта" Марин Ле Пен с небольшим перевесом голосов, однако в целом по результатам этого голосования его поддержали Ф. Олланд и проигравшие кандидаты. Лишь лидер крайне левых Жан-Люк Меланшон отказался давать своему электорату указания относительно дальнейшего выбора.

    Byline / Source / Credit MIGUEL MEDINA, Eric FEFERBERG / AFP
    Франция на жесткой растяжке между патриотизмом и национализмом

    После первого тура выборов большинство французских политиков призвали создать единый республиканский фронт против крайне правых. 

    Образовавшееся новое политическое разделение определяется "разными видениями" будущего самой Франции, вмешательством наднациональных структур. 

    Макрон — типичный представитель европейской либеральной элиты, убежденный, что экономика лучше всего функционирует в условиях свободы действий. Ле Пен не столько либералка, сколько националистка. 

    Так, в случае победы, Ле Пен способна начать процесс выхода Франции из НАТО и провести референдум относительно членства в Евросоюзе. 

    Она займется восстановлением пограничного контроля и изменит политику в отношении иммигрантов. Вероятно, Ле Пен будет считать нецелесообразным продолжение санкций против РФ и признает присоединение Крыма законным.

    Смотрите также: "Марш гнева" в Париже: полиция выдвинула требования Ле Пен и Макрону

    Сильным пунктом ее программы является выход из еврозоны и установление экономического протекционизма, чтобы "покровительствовать французской экономике", пишет Le Monde.

    Выступающий за укрепление ЕС Макрон – наиболее вероятный победитель президентских выборов. 39-летний "несистемный" самовыдвиженец Макрон, по мнению экспертов, проявил себя также и популистом, попытавшимся соединить в своей предвыборной риторике идеи, как социалистов, так и консерваторов. Он привлек на свою сторону сексуальные и этнические меньшинства, выступая также за мультикультурализм. 

    Макрон поддержал политику "открытых дверей" для иммигрантов канцлера ФРГ Ангелы Меркель.

    Погребинский о выборах во Франции. Как результаты отразятся на ЕС и Украине. Видео
    РИА Новости Украина/Youtube
    Погребинский о выборах во Франции. Как итоги отразятся на ЕС и Украине

    В отличие от Ле Пен, Макрон считает, что "Европа призвана договариваться с Россией", следует осторожно относиться к российской власти.

    Вместе с тем, в то время как у Ле Пен парламентская база уже существует, Макрон едва ли успеет создать жизнеспособную политическую силу.  

    Согласно СМИ, своей карьере Макрон во многом также обязан знакомству с группой Ротшильдов, в чьих структурах он работал. 

    В интервью итальянской газете La Repubblica после того, как стало известно, что, по результатам голосования на президентских выборах во Франции, основатель движения "Вперед!" прошел во второй тур вместе с Марин Ле Пен, французский экономист и политдеятель Жак Аттали на вопрос корреспондента "не является ли безумием делать ставку на Европу, когда евроскептицизм столь силен?", ответил, — "напротив, это очень смелый шаг. Французы, как и все европейцы, нуждаются в искренних политиках".

    По его мнению, "наше общество — сельское, консервативное: мы всегда имели склонность отдавать предпочтение ренте, а не прибыли". "Победа Макрона могла бы вызвать культурную перемену и привести к мощному обновлению политического класса", считает Аттали. Хотя, Макрон так не представил четкой программы по преодолению системного кризиса французской модели.

    Наряду с этим, Макрон также является "идеологическим союзником" с экс-президентом США Обамой, с которым, согласно ВВС, он находится в достаточно регулярном коммуникационном контакте.

    Вероятно, сделав выводы из победы Трампа в США, и продолжая оказывать на президента США давление, наднациональный олигархат способствует продвижению "независимого и несистемного" французского кандидата, который при помощи СМИ и активистов, призван перетянуть на себя протестный электорат, который устал от надоевших и коррумпированных политиков. 

    Он выдвинут на выборы не от старых партий, а от собственного движения, которое принято называть "и не левым, и не правым". Практически все либеральные СМИ и системные партии будут агитировать преимущественно за Макрона. 

    Руслан Бортник
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Во Франции уже устали от проукраинской политики Олланда - Бортник

    Между тем, некоторые представления Макрона вызывают недоверие даже среди европейцев. Хотя Макрон – единственный кандидат, позиция которого совпадает с политикой Германии в большинстве вопросов, он хочет создать собственный бюджет для еврозоны — вместе с евро-министром финансов и парламентом для валютного пространства", пишет Sueddeutsche Zeitung.

    Макрон не был бы "тем простым партнером", какого желал бы кое-кто в Берлине. У него "вызывающие идеи", многие из которых еще "расплывчатые, к тому же он предлагает фазу консультаций от шести до десяти месяцев во всех странах-членах ЕС", Sueddeutsche Zeitung. 

    По мнению экспертов, он "должен идти на компромисс", иначе он проиграет во французском парламенте, на выборах которого в июне его движение "Вперед" вряд ли получит большинство. 

    Тем более, как отмечает DW, в случае своей победы на президентских выборах, Макрон "планирует урезать госрасходы на 60 миллиардов евро и сократить 120 тысяч госслужащих. При этом он собирается инвестировать 50 миллиардов евро в программы развития – например, в проекты по защите климата".

    Читайте также: Жуткий крик жареного галльского петуха, или Почему так ненавидят Ле Пен

    Между тем, опросы общественного мнения (Ifop) предвещают победу фавориту гонки Макрону, который, согласно их результатам, может получить порядка 60% голосов. Тем не менее, в случае слабой явки или серии терактов у Ле Пен остается возможность победы.

    В интервью корреспонденту французскому L'Express сотрудник Национального центра научных исследований, Серж Галам сказал, что "показатель неявки станет решающим во втором туре президентских выборов".

    В случае победы Макрона, Франция будет выполнять условия участия Евросоюза в усилении финансирования программ НАТО и ее попытаются вернуть в проекты неолиберализма и атлантизма. Однако Макрону придется столкнуться с трудностями как внутри страны (значительная доля евроскептиков и недовольных уровнем жизни, безработицы), так и проблемами самого раскалываемого кризисами и разногласиями Евросоюза. 

    Испытывающий давление со стороны оппонентов президент Трамп корректирует ряд своих предвыборных обещаний и вместе с другими лидерами пытается нащупать новые правила разделения современного мира. При этом, новому лидеру Франции предстоит в условиях процесса Brexit и ослабленного евроблока, участвовать в создании новых финансовых моделей при формировании новейшего мирового порядка и реализации проекта Нового Шелкового пути.

    Показательно, в этом контексте, что министр финансов Франции Мишель Сапен заявил, что, что после Brexit торговые операции перейдут в континентальную Европу, а Лондон перестанет быть финансовой столицей Европы.

    Второй раунд выборов президента Франции назначен на 7 мая.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Арсений Яценюк. Архивное фото
    Украина - Польша: патриотизм и раздор
    Эмблема Евровидения в Киеве
    Готовность номер один: Киев ждет Евровидение
    Памятник Дюку де Ришелье в Одессе
    Обратная декоммунизация в Одессе
    Флаги Европейского союза и Франции
    Выборы президента Франции: Макрон или Ле Пен?