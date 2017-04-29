Как выборы во Франции изменят страну и Евросоюз

Владимир Матвеев, обозреватель

Победа в первом туре президентских выборов во Франции "несистемных" кандидатов, проиллюстрировала степень недовольства французов старыми партиями, влияние структур наднационального управления, обозначив выбор между разными курсами и моделями развития: "интегрированный" ЕС, неолиберализм и атлантизм в случае победы Макрона, и евроскептицизм, усиление евразийского вектора при победе Ле Пен.

Особая роль в политическом переформатирования Франции и Европы отводится НАТО. Если Макрон, вероятно, будет финансировать НАТО на условиях Альянса и требований президента США Дональда Трампа, то Марин Ле Пен заявляла о возможном выходе из НАТО.

Лидер движения "Вперед", экс-министр экономики Франции и экс-сотрудник банка Ротшильда Эммануэль Макрон победил в первом туре выборов во Франции лидера "Национального фронта" Марин Ле Пен с небольшим перевесом голосов, однако в целом по результатам этого голосования его поддержали Ф. Олланд и проигравшие кандидаты. Лишь лидер крайне левых Жан-Люк Меланшон отказался давать своему электорату указания относительно дальнейшего выбора.

После первого тура выборов большинство французских политиков призвали создать единый республиканский фронт против крайне правых.

Образовавшееся новое политическое разделение определяется "разными видениями" будущего самой Франции, вмешательством наднациональных структур.

Макрон — типичный представитель европейской либеральной элиты, убежденный, что экономика лучше всего функционирует в условиях свободы действий. Ле Пен не столько либералка, сколько националистка.

Так, в случае победы, Ле Пен способна начать процесс выхода Франции из НАТО и провести референдум относительно членства в Евросоюзе.

Она займется восстановлением пограничного контроля и изменит политику в отношении иммигрантов. Вероятно, Ле Пен будет считать нецелесообразным продолжение санкций против РФ и признает присоединение Крыма законным.

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Сильным пунктом ее программы является выход из еврозоны и установление экономического протекционизма, чтобы "покровительствовать французской экономике", пишет Le Monde.

Выступающий за укрепление ЕС Макрон – наиболее вероятный победитель президентских выборов. 39-летний "несистемный" самовыдвиженец Макрон, по мнению экспертов, проявил себя также и популистом, попытавшимся соединить в своей предвыборной риторике идеи, как социалистов, так и консерваторов. Он привлек на свою сторону сексуальные и этнические меньшинства, выступая также за мультикультурализм.

Макрон поддержал политику "открытых дверей" для иммигрантов канцлера ФРГ Ангелы Меркель.

В отличие от Ле Пен, Макрон считает, что "Европа призвана договариваться с Россией", следует осторожно относиться к российской власти.

Вместе с тем, в то время как у Ле Пен парламентская база уже существует, Макрон едва ли успеет создать жизнеспособную политическую силу.

Согласно СМИ, своей карьере Макрон во многом также обязан знакомству с группой Ротшильдов, в чьих структурах он работал.

В интервью итальянской газете La Repubblica после того, как стало известно, что, по результатам голосования на президентских выборах во Франции, основатель движения "Вперед!" прошел во второй тур вместе с Марин Ле Пен, французский экономист и политдеятель Жак Аттали на вопрос корреспондента "не является ли безумием делать ставку на Европу, когда евроскептицизм столь силен?", ответил, — "напротив, это очень смелый шаг. Французы, как и все европейцы, нуждаются в искренних политиках".

По его мнению, "наше общество — сельское, консервативное: мы всегда имели склонность отдавать предпочтение ренте, а не прибыли". "Победа Макрона могла бы вызвать культурную перемену и привести к мощному обновлению политического класса", считает Аттали. Хотя, Макрон так не представил четкой программы по преодолению системного кризиса французской модели.

Наряду с этим, Макрон также является "идеологическим союзником" с экс-президентом США Обамой, с которым, согласно ВВС, он находится в достаточно регулярном коммуникационном контакте.

Вероятно, сделав выводы из победы Трампа в США, и продолжая оказывать на президента США давление, наднациональный олигархат способствует продвижению "независимого и несистемного" французского кандидата, который при помощи СМИ и активистов, призван перетянуть на себя протестный электорат, который устал от надоевших и коррумпированных политиков.

Он выдвинут на выборы не от старых партий, а от собственного движения, которое принято называть "и не левым, и не правым". Практически все либеральные СМИ и системные партии будут агитировать преимущественно за Макрона.

Между тем, некоторые представления Макрона вызывают недоверие даже среди европейцев. Хотя Макрон – единственный кандидат, позиция которого совпадает с политикой Германии в большинстве вопросов, он хочет создать собственный бюджет для еврозоны — вместе с евро-министром финансов и парламентом для валютного пространства", пишет Sueddeutsche Zeitung.

Макрон не был бы "тем простым партнером", какого желал бы кое-кто в Берлине. У него "вызывающие идеи", многие из которых еще "расплывчатые, к тому же он предлагает фазу консультаций от шести до десяти месяцев во всех странах-членах ЕС", Sueddeutsche Zeitung.

По мнению экспертов, он "должен идти на компромисс", иначе он проиграет во французском парламенте, на выборах которого в июне его движение "Вперед" вряд ли получит большинство.

Тем более, как отмечает DW, в случае своей победы на президентских выборах, Макрон "планирует урезать госрасходы на 60 миллиардов евро и сократить 120 тысяч госслужащих. При этом он собирается инвестировать 50 миллиардов евро в программы развития – например, в проекты по защите климата".

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Между тем, опросы общественного мнения (Ifop) предвещают победу фавориту гонки Макрону, который, согласно их результатам, может получить порядка 60% голосов. Тем не менее, в случае слабой явки или серии терактов у Ле Пен остается возможность победы.

В интервью корреспонденту французскому L'Express сотрудник Национального центра научных исследований, Серж Галам сказал, что "показатель неявки станет решающим во втором туре президентских выборов".

В случае победы Макрона, Франция будет выполнять условия участия Евросоюза в усилении финансирования программ НАТО и ее попытаются вернуть в проекты неолиберализма и атлантизма. Однако Макрону придется столкнуться с трудностями как внутри страны (значительная доля евроскептиков и недовольных уровнем жизни, безработицы), так и проблемами самого раскалываемого кризисами и разногласиями Евросоюза.

Испытывающий давление со стороны оппонентов президент Трамп корректирует ряд своих предвыборных обещаний и вместе с другими лидерами пытается нащупать новые правила разделения современного мира. При этом, новому лидеру Франции предстоит в условиях процесса Brexit и ослабленного евроблока, участвовать в создании новых финансовых моделей при формировании новейшего мирового порядка и реализации проекта Нового Шелкового пути.

Показательно, в этом контексте, что министр финансов Франции Мишель Сапен заявил, что, что после Brexit торговые операции перейдут в континентальную Европу, а Лондон перестанет быть финансовой столицей Европы.

Второй раунд выборов президента Франции назначен на 7 мая.