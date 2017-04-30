наверх
01.05.201700:15
Курсы валют НБУ
  • EUR28.89- 0.07
  • USD26.55- 0.04
Рубрики
Ещё
    В мире

    Ле Пен заявила, что поведет французов под знаменем любви

    Тема:

    Выборы президента Франции: Макрон или Ле Пен? (110)

    80
    Лидер Нацфронта, кандидат на пост президента Франции Марин Ле Пен подчеркнула, что выступает за единую Францию и против "коммунитаризма, который разделяет народ".
    Лидер политической партии Франции Национальный фронт, кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 30 апр — РИА Новости Украина. Лидер партии "Национальный фронт", кандидат на пост президента Франции Марин Ле Пен заявила в интервью телеканалу France 2, что поведет за собой французов под знаменем любви.

    Лидер политической партии Франции Национальный фронт, кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Реакция победителей и проигравших на результаты выборов во Франции

    Читайте также: Пашенцев о феномене Трампа, популярности Ле Пен и глобальной интеграции

    "Мое знамя это любовь французов к их стране, их культуре, их самобытности, их территории и пейзажам, их истории", — сказала Ле Пен. Лидер Нацфронта в очередной раз подчеркнула, что выступает за единую Францию и против "коммунитаризма, который разделяет народ".

    В воскресенье 23 апреля во Франции прошел первый тур выборов президента. По его итогам лидер движения "Вперед", экс-министр экономики страны Эммануэль Макрон набрал 24,01% голосов, кандидат от партии "Национальный Фронт" Марин Ле Пен — 21,3%. Они вышли во второй тур, который состоится 7 мая.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Начальник отдела учета и сохранения мест памяти Украинского института национальной памяти Павел Подобед
    Украина - Польша: патриотизм и раздор
    Эмблема Евровидения в Киеве
    Готовность номер один: Киев ждет Евровидение
    Памятник Дюку де Ришелье в Одессе
    Обратная декоммунизация в Одессе
    Лидер политической партии Франции "Национальный фронт", кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен
    Выборы президента Франции: Макрон или Ле Пен?