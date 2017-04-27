Пашенцев о феномене Трампа, популярности Ле Пен и глобальной интеграции

Захар Виноградов, для РИА Новости Украина

В политических структурах государств-мировых лидеров наступило время критически переосмыслить происходящие в мире процессы. Почему это происходит и чего стоит ожидать в ближайшем будущем от США, ЕС и России обозревателю агентства Захару Виноградову рассказал доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Дипломатической академии МИД РФ Евгений Пашенцев. Об этом же пойдет речь на Третьей международной конференции "Трансформация международных отношений в XXI веке: вызовы и перспективы", которую проводит Дипломатическая академия МИД РФ 27-28 апреля.

Евгений Николаевич! Сегодня мы являемся свидетелями глобальных политических изменений. И даже смены внешнеполитических приоритетов, игроков, союзников и противников. При этом в эти процессы вовлечена Россия и другие страны. Что происходит в мире, как вы считаете?

— В геополитическом плане, прежде всего я выделил бы изменение соотношения экономических, научно-технических, военных потенциалов между США и Китаем в пользу последнего. А также и в пользу Индии и других "поднимающихся стран". Последствия этих перемен сказываются и скажутся еще больше на внешнеполитической ориентации стран Европы. Проекты интеграции на самом большом материке Земли, где проживает свыше 70% населения, не могут быть в должной мере эффективными без России.

Это понимают, как на Востоке (лучше), так и на Западе Евразии (временно хуже). Нам надо работать на этом направлении, проецируя делами, словами и образами эту нашу объективную значимость на внутренние и внешние аудитории. Конечно, кто-то будет продолжать активно этому мешать. Но, поверьте, не из личных симпатий или антипатий к России, а из прагматичного опасения потерять суммы, измеряемые триллионами, а еще и геополитическое лидерство. Этот объективный фактор также надо учитывать, просчитывая возможных временных и долгосрочных союзников, колеблющихся и т.д.

Скажите, какова природа противостояния России и ЕС? И какая роль в этом процессе у США?

— Иногда они весьма цинично говорят об этом сами. Например, основатель и тогда еще директор Стратфор (частной стратегической разведки США, связанной с ЦРУ — Ред.) Джордж Фридман в разгар кризиса на Украине утверждал, что американская империя строит санитарный кордон против России и должна учитывать опыт Британской империи по натравливанию европейцев друг на друга. Или опираться на собственный опыт США по поддержке Ирана и Ирака, чтобы они воевали друг с другом, но не против США. "Это было цинично, это было аморально, но это работало", — утверждал Фридман.

Следуя этой прагматичной логике, Россия пусть воюет с Европой, а доходы от новых "планов Маршалла" пусть идут на восстановление финансового благополучия американской элиты.

Марин Ле Пен в ходе своего недавнего визита в Россию, как сообщает телеканал Russia Today, отметила, что США действуют, таким образом, который демонстрирует необходимость для Вашингтона развязывания новой большой войны на Европейском континенте. Впрочем, как показывает ситуация на Ближнем Востоке, или настоящее обострение обстановки вокруг Северной Кореи — таков глобальный курс Вашингтона.

Но мы видим, что в США будто уже пришли, а в Европе вскоре придут силы, которые не заинтересованы в развитии такого сценария.

— Да, появились политические силы, которые оспаривают с разных позиций действующую, явно построенную по рецептам транснациональных компаний (ТНК) модель глобальной интеграции. Ее оспаривает и та часть ТНК, которая недовольна дележом мирового экономического «пирога», но главным образом против выступают растущие сегменты национального бизнеса и широкие слои населения развитых и развивающихся стран. Отсюда и феномен Дональда Трампа, рост популярности Марин Ле Пен во Франции или феномен рано ушедшего из жизни Уго Чавеса.

Разумеется, в этом правом национализме есть и свои политические риски. Выступая против ТНК, они в тоже время выступают с точки зрения национального экстремизма. Мне как-то пришлось по документам ряда правых националистических организаций проследить воззрения крайних националистов и неофашистов на современные границы в Европе. Получилось, что "справедливая" территория "их" государств всегда превышает (и, порой в разы!) нынешние границы соответствующих стран. Меры же восстановления "попранной справедливости" предлагаются разные, вплоть до использования военной силы. Что будет с Европой, если такие круги возьмут всю полноту власти, можно представить без особых усилий… Россия платила большой кровью за стремление агрессоров к мировому господству, а следующая мировая война может стать фатальным концом всего человечества. С другой стороны нельзя в страхе перед глобальной войной уступать агрессору. В этом и заключается наука и искусство большой политики, стратегической коммуникации, ибо мало следовать верной дорогой, надо сделать так, чтобы сам народ осознавал, что страна идет верной дорогой.

А какова роль России в этом процессе?

- Россия не претендует сегодня на абсолютную истину в движении к более гармоничному будущему, здесь есть поле для принципиальных споров, острых дискуссий и политической борьбы, но нужно сотрудничество, в первую очередь с нашими соседями, с которыми нам предстоит жить вместе и дальше. Российская культура, наука многое взяли из Европы и многое дали Европе. Это очевидно. Но сейчас нам важно не допустить, чтобы за нами закрепился статус сырьевого придатка Европы. А для этого надо развивать передовые промышленность, науку и образование, здесь проблем у нас очень много, но и потенциал для развития есть и немалый. В социальном и технологическом плане придется считаться с новыми грядущими реалиями. Кое-что из нашего уже недалекого будущего можно проследить в явлениях дня сегодняшнего…

И какие же проблемы ожидают Восточную Европу в ближайшем будущем?

— Согласно многим последним отчетам ООН, Мирового экономического форума, Bank of America и других крупных международных аналитических центров половина, а то и более всех рабочих мест в ближайшие два десятилетия исчезнет в результате процессов роботизации производства, финансов, сферы услуг, управления, включая и высокооплачиваемые должностные позиции. Так в 2016 г. ООН опубликовала доклад, согласно которому в ближайшие годы более 65% рабочей силы развитых стран лишатся работы на фоне ускоряющегося развития технологий. Практически мы уверенно движемся в направлении полного (хотя, далеко и не одномоментного) исчезновения всех видов нетворческой деятельности. Беда в том, что система массового образования совершенно не переориентирована на массовую профессиональную подготовку специалистов по созданию инновационного продукта, да и способна ли она на это? И есть ли у большинства людей природные задатки для такого рода деятельности?

По мнению главного экономиста Bank of England Энди Алдана 15 млн. (почти половина всех рабочих мест в Великобритании) исчезнет в ближайшие два десятилетия. Депутаты Европарламента из комитета по юридическим вопросам предложили присвоить роботам статус «электронный человек», а их владельцев — обязать платить социальный налог за них. Согласно законопроекту компании должны создавать реестр роботов, а также декларировать средства, сэкономленные за счет их работы. Часть этих средств и должна пойти на выплату социального налога — в качестве денежных компенсаций тем, кто потерял из-за автоматизации работу.

Что касается России. Соглашусь с мнением директора компании — интегратора автоматизированных решений PrideAutomatics Евгения Поправко, что "…через несколько лет в России останется 2 вида предприятий: те, которые внедрили автоматизированные системы, и те, которых больше не существует". Низкая производительность труда на "дороботизированных" предприятиях во все большей мере будет снижать и без того невысокую конкурентоспособность большинства российских промышленных предприятий. России надо внимательно изучать опыт разных стран, и, не в последнюю очередь, европейских, в решении различных аспектов создания искусственного интеллекта, развития роботизации, включая и очень важный социальный аспект этого процесса. Иначе в погоне за научно-техническим прогрессом можно будет получить социальный распад общества.

Возросшее время досуга при повышении уровня жизни и одновременном отсутствии занятости, характерное для Испании, Греции и ряда других стран Южной Европы, где уровень безработицы среди молодежи стабильно близок к 50%, говорит о тревожных симптомах роста асоциального поведения, апатии, наркомании, алкоголизма, преступности.

Сейчас внимание мировых СМИ сосредоточено на фигуре президента США Дональда Трампа и его конфликте с политическими элитами США и Европы. А как, на ваш взгляд, приход к власти в США такой неоднозначной фигуры, как Трамп, повлияет на развитие отношений между Россией и странами ЕС?

— Как мы хорошо помним, администрация Барака Обамы обвинила Россию во вмешательстве во внутренние дела Украины, хотя все действия РФ — очень сдержанный ответ на государственный переворот, в результате которого был свергнут отнюдь не безупречный, но конституционно избранный президент Виктор Янукович. Свергнут при определяющем участии в перевороте неонацистов и ультранационалистов, пользующихся, где явной, а где неявной, поддержкой США и ряда других стран НАТО. Почему выдвигаются надуманные предлоги для санкций? Вашингтон не доволен стремлением России построить более справедливый многополярный мир с учетом объективных различий между странами. Курс России не противоречит и не угрожает национальным интересам США, но несет явную угрозу имперским амбициям наиболее реакционных и агрессивных элементов финансовой и военно-политической элиты Соединенных Штатов. Я бы использовал выражение "не приход к власти", а "победа на президентских выборах" Трампа. Потому что полноты власти у него нет даже в рамках его президентских полномочий, не говоря о системе противовесов, которая оставляет реальную власть у правящей корпоративной олигархии, несмотря на серьезные разногласия в ее рядах по путям и методам сохранения и укрепления своих позиций в мире.

Ближайшее окружение Трампа придерживается, и не скрывает этого, своих антироссийских позиций. Даже те деятели, взгляды которых на отношения с Россией до выборов можно было назвать прагматично-позитивными, как, например, у госсекретаря США Рекса Тиллерсона, сейчас в основном придерживаются антироссийской риторики прежней администрации. Иного трудно было ожидать, поскольку вся американская элита нацелена на сохранение мирового лидерства. А раз так, понятно, почему и Майкл Пенс и Тиллерсон заверяют о верности НАТО.

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Но есть и существенная разница с предшествующей администрацией. Она в том, что нынешний хозяин Белого Дома решительно требует от членов западного альянса роста военных расходов: долгов у США все больше, прибылей все меньше, Москва в качестве "страшилки" подходит больше, чем ИГИЛ, и, значит, можно будет и "союзников" сплотить и получить за это хорошие деньги, нажившись на военных заказах. И здесь Трамп вполне последователен, он обещал ВПК существенный рост расходов на оборону еще в ходе предвыборной кампании. Все это означает, что члены ЕС не останутся без "хозяйской руки", направляющей их "Drang nach Osten".

Пока, можно говорить об усугублении международной неустойчивости, сохранении опасной напряженности в отношениях между США и Россией, а это, в свою очередь, пагубно влияет и на отношения России со странами ЕС. Между тем, в интересах России, Китая, стран ЕС и США выстроить систему долгосрочных добрососедских отношений, что было бы лучшим импульсом для динамичного прогрессивного развития всего мира. Путь к такому будущему будет тернист, долог и полон опасностей, однако другой альтернативы ему нет.