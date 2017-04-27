У Ле Пен намного меньше шансов на победу, чем у Макрона – опрос

КИЕВ, 27 апр — РИА Новости Украина. Рейтинги экс-министра экономики Франции Эммануэля Макрона и лидера "Национального фронта" Марин Ле Пен с момента публикации предыдущего исследования не изменились, свидетельствуют данные опроса компаний IFOP и Fiducial, обнародованные в четверг.

Согласно этим данным, Макрон сохраняет высокие шансы получить президентское кресло, заручившись поддержкой 60,5% избирателей, в то время как Ле Пен прочат победу лишь 39,5% избирателей.

Опрос проводился в период с 24 по 27 апреля, участие в нем приняли 1500 человек, внесенных в списки избирателей. Предыдущее исследование, проведенное в период с 23 по 26 апреля, были опубликованы в среду.

В воскресенье, 23 апреля, во Франции прошел первый тур выборов президента. На пост главы государства претендовали 11 кандидатов. Согласно окончательным данным МВД, по итогам первого тура лидер движения "Вперед", экс-министр экономики страны Эммануэль Макрон набрал 24,01% голосов, лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен — 21,3%. Они выходят во второй тур. Кандидат от партии "Республиканцы", экс-премьер Франсуа Фийон выбыл из президентской гонки с 20,1% голосов. Лидер движения "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон набрал 19,58%.

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По уточненным данным на сайте МВД, явка составила 77,77% (на прошлых выборах в 2012 году — 80,42%), от голосования воздержались 22,23% избирателей (20,53% в 2012 году). Второй тур выборов пройдет 7 мая.