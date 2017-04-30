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    Ле Пен назвала евро обузой для Франции

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    Выборы президента Франции: Макрон или Ле Пен? (106)

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    В случае избрания главой государства Ле Пен намерена провести национальный референдум по вопросу отказа от евро, поскольку убеждена, что единая европейская валюта не является жизнеспособной из-за разницы конкурентоспособности разных стран.
    Лидер политической партии Франции Национальный фронт, кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 30 апр — РИА Новости Украина. Кандидат в президенты Франции от партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен считает, что единая европейская валюта евро является "обузой" для страны, и именно национальная валюта должна играть главную роль в экономике страны.

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    "Необходимо управлять валютой, приспосабливать ее к экономике, потому что сегодня единая валюта – это обуза", — заявила Ле Пен в интервью газете Parisien.

    Она добавила, что хочет добиться права управлять национальной валютой, потому что "евро мертво". "Я хочу потребовать управления нашей валютой. Это значит превратить евро… в валюту, с которой не будут связаны ежедневные покупки, ей будут пользоваться только большие компании, которые занимаются международной торговлей", — сказала Ле Пен.

    В случае избрания главой государства Ле Пен намерена провести национальный референдум по вопросу отказа от евро, поскольку убеждена, что единая европейская валюта не является жизнеспособной из-за разницы конкурентоспособности разных стран.

    В воскресенье 23 апреля во Франции прошел первый тур выборов президента. На пост главы государства претендовали 11 кандидатов. Согласно окончательным данным МВД, по итогам первого тура лидер движения "Вперед", экс-министр экономики страны Эммануэль Макрон набрал 24,01% голосов, кандидат от партии "Национальный Фронт" Марин Ле Пен — 21,3%. Они вышли во второй тур, который состоится 7 мая.

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