наверх
27.04.201715:55
Курсы валют НБУ
  • EUR28.96- 0.04
  • USD26.59- 0.04
Рубрики
Ещё
    Фотоленты

    "Марш гнева" в Париже: полиция выдвинула требования Ле Пен и Макрону

    Тема:

    Выборы президента Франции: Макрон или Ле Пен? (96)

    (обновлено: )436
    Акция протеста полицейских в Париже
    Акция протеста полицейских в Париже
    Акция протеста полицейских в Париже
    Акция протеста полицейских в Париже
    Акция протеста полицейских в Париже
    Акция протеста полицейских в Париже
    Акция протеста полицейских в Париже
    Акция протеста полицейских в Париже
    Акция протеста полицейских в Париже
    Акция протеста полицейских в Париже
    Сотрудники правоохранительных органов Парижа во время национальной манифестации полицейских "Марш гнева", в ходе которой полицейские призывают кандидатов в президенты Франции Марин Ле Пен от Национального фронта и Эммануэля Макрона от движения "Вперед" значительно улучшить условия труда. Демонстранты проследовали на Елисейские поля, чтобы возложить цветы к месту теракта 20 апреля 2017 года, в результате которого был убит один полицейский.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Акция протеста полицейских в Париже
    Сотрудники правоохранительных органов Парижа во время национальной манифестации полицейских "Марш гнева", в ходе которой полицейские призывают кандидатов в президенты Франции Марин Ле Пен от Национального фронта и Эммануэля Макрона от движения "Вперед" значительно улучшить условия труда. Демонстранты проследовали на Елисейские поля, чтобы возложить цветы к месту теракта 20 апреля 2017 года, в результате которого был убит один полицейский.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Акция протеста полицейских в Париже
    Сотрудники правоохранительных органов Парижа во время национальной манифестации полицейских "Марш гнева", в ходе которой полицейские призывают кандидатов в президенты Франции Марин Ле Пен от Национального фронта и Эммануэля Макрона от движения "Вперед" значительно улучшить условия труда. Демонстранты проследовали на Елисейские поля, чтобы возложить цветы к месту теракта 20 апреля 2017 года, в результате которого был убит один полицейский.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Акция протеста полицейских в Париже
    Сотрудники правоохранительных органов Парижа во время национальной манифестации полицейских "Марш гнева", в ходе которой полицейские призывают кандидатов в президенты Франции Марин Ле Пен от Национального фронта и Эммануэля Макрона от движения "Вперед" значительно улучшить условия труда. Демонстранты проследовали на Елисейские поля, чтобы возложить цветы к месту теракта 20 апреля 2017 года, в результате которого был убит один полицейский.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Акция протеста полицейских в Париже
    Сотрудники правоохранительных органов Парижа во время национальной манифестации полицейских "Марш гнева", в ходе которой полицейские призывают кандидатов в президенты Франции Марин Ле Пен от Национального фронта и Эммануэля Макрона от движения "Вперед" значительно улучшить условия труда. Демонстранты проследовали на Елисейские поля, чтобы возложить цветы к месту теракта 20 апреля 2017 года, в результате которого был убит один полицейский.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Акция протеста полицейских в Париже
    Сотрудники правоохранительных органов Парижа во время национальной манифестации полицейских "Марш гнева", в ходе которой полицейские призывают кандидатов в президенты Франции Марин Ле Пен от Национального фронта и Эммануэля Макрона от движения "Вперед" значительно улучшить условия труда. Демонстранты проследовали на Елисейские поля, чтобы возложить цветы к месту теракта 20 апреля 2017 года, в результате которого был убит один полицейский.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Акция протеста полицейских в Париже
    Сотрудники правоохранительных органов Парижа во время национальной манифестации полицейских "Марш гнева", в ходе которой полицейские призывают кандидатов в президенты Франции Марин Ле Пен от Национального фронта и Эммануэля Макрона от движения "Вперед" значительно улучшить условия труда. Демонстранты проследовали на Елисейские поля, чтобы возложить цветы к месту теракта 20 апреля 2017 года, в результате которого был убит один полицейский.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Акция протеста полицейских в Париже
    Сотрудники правоохранительных органов Парижа во время национальной манифестации полицейских "Марш гнева", в ходе которой полицейские призывают кандидатов в президенты Франции Марин Ле Пен от Национального фронта и Эммануэля Макрона от движения "Вперед" значительно улучшить условия труда. Демонстранты проследовали на Елисейские поля, чтобы возложить цветы к месту теракта 20 апреля 2017 года, в результате которого был убит один полицейский.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Акция протеста полицейских в Париже
    Сотрудники правоохранительных органов Парижа во время национальной манифестации полицейских "Марш гнева", в ходе которой полицейские призывают кандидатов в президенты Франции Марин Ле Пен от Национального фронта и Эммануэля Макрона от движения "Вперед" значительно улучшить условия труда. Демонстранты проследовали на Елисейские поля, чтобы возложить цветы к месту теракта 20 апреля 2017 года, в результате которого был убит один полицейский.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    Рекомендуем

    Шествие за трудовые права и достойную работуШествие в Киеве за трудовые права и достойную работу15:13 27.04.2017
    Цвета ЛГБТ: украинцы шутят над инсталляцией Арки Дружбы народов. Лучшие фотожабы13:15 27.04.2017
    Боксер Узелков разбил свой внедорожник сбив лосяУкраинский боксер разбил джип, сбив лося13:15 27.04.2017
    Смертельное ДТП на ЗакарпатьеСмертельное ДТП на Закарпатье: погиб зять нардепа12:28 27.04.2017
    Открытая тренировка в Лондоне. Джошуа vs. КличкоКличко vs Джошуа: боксеры провели открытые тренировки10:57 27.04.2017
    Разрушение памятника УПА на кладбище в польском селе ГрушовичиУкраина - Польша. Разрушение памятника УПА под Перемышлем06:10 27.04.2017
    Траурный митинг в память о ликвидаторах аварии на ЧАЭСФотоитоги 26 апреля: годовщина аварии на ЧАЭС, Порошенко в Беларуси, свадьба Джамалы17:52 26.04.2017
    В Киеве почти на месяц перекроют КрещатикИзоляция Крещатика. Киев готовится принять Евровидение17:01 26.04.2017
    В Киеве установили логотип ЕвровидениеВ Киеве установили логотип Евровидения14:44 26.04.2017
    Все фотоленты
    Сотрудники правоохранительных органов Парижа во время национальной манифестации полицейских "Марш гнева", в ходе которой полицейские призывают кандидатов в президенты Франции Марин Ле Пен от Национального фронта и Эммануэля Макрона от движения "Вперед" значительно улучшить условия труда. Демонстранты проследовали на Елисейские поля, чтобы возложить цветы к месту теракта 20 апреля 2017 года, в результате которого был убит один полицейский.

    Сотрудники правоохранительных органов Парижа провели "Марш гнева", в ходе которого призвали кандидатов в президенты Франции Марин Ле Пен от "Национального фронта" и Эммануэля Макрона от движения "Вперед" значительно улучшить условия труда.

    Демонстранты проследовали на Елисейские поля, чтобы возложить цветы к месту теракта 20 апреля 2017 года, в результате которого был убит один полицейский.

    Читайте также: Будущее Франции: какой президент принесет стране стабильность

    В воскресенье во Франции прошел первый тур выборов президента. На пост главы государства претендовали 11 кандидатов. Согласно окончательным данным МВД, по итогам первого тура Макрон набрал 24,01% голосов, лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен — 21,3%. Они выходят во второй тур. Кандидат от партии "Республиканцы", экс-премьер Франсуа Фийон выбыл из президентской гонки с 20,1% голосов. Лидер движения "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон набрал 19,58%. По уточненным данным на сайте МВД, явка составила 77,77% (на прошлых выборах в 2012 году — 80,42%), от голосования воздержались 22,23% избирателей (20,53% в 2012 году). Второй тур выборов пройдет 7 мая.

    Ссылки по теме:
    Теги: