"Марш гнева" в Париже: полиция выдвинула требования Ле Пен и Макрону

Сотрудники правоохранительных органов Парижа во время национальной манифестации полицейских "Марш гнева", в ходе которой полицейские призывают кандидатов в президенты Франции Марин Ле Пен от Национального фронта и Эммануэля Макрона от движения "Вперед" значительно улучшить условия труда. Демонстранты проследовали на Елисейские поля, чтобы возложить цветы к месту теракта 20 апреля 2017 года, в результате которого был убит один полицейский.