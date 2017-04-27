"Марш гнева" в Париже: полиция выдвинула требования Ле Пен и Макрону

Сотрудники правоохранительных органов Парижа провели "Марш гнева", в ходе которого призвали кандидатов в президенты Франции Марин Ле Пен от "Национального фронта" и Эммануэля Макрона от движения "Вперед" значительно улучшить условия труда.
Демонстранты проследовали на Елисейские поля, чтобы возложить цветы к месту теракта 20 апреля 2017 года, в результате которого был убит один полицейский.
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В воскресенье во Франции прошел первый тур выборов президента. На пост главы государства претендовали 11 кандидатов. Согласно окончательным данным МВД, по итогам первого тура Макрон набрал 24,01% голосов, лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен — 21,3%. Они выходят во второй тур. Кандидат от партии "Республиканцы", экс-премьер Франсуа Фийон выбыл из президентской гонки с 20,1% голосов. Лидер движения "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон набрал 19,58%. По уточненным данным на сайте МВД, явка составила 77,77% (на прошлых выборах в 2012 году — 80,42%), от голосования воздержались 22,23% избирателей (20,53% в 2012 году). Второй тур выборов пройдет 7 мая.