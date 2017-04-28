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    Ле Пен о призыве Зидана не голосовать за нее: пусть дает советы в футболе

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    Выборы президента Франции: Макрон или Ле Пен? (102)

    (обновлено: )19830
    Кандидат в президенты Франции от партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен заявила, что Зинедин Зидан может давать советы в футболе, но не в политике.
    Лидер Национального фронта Марин Ле Пен прибывает в свою резиденцию в Париже.
    REUTERS Charles Platiau

    КИЕВ, 28 апр — РИА Новости Украина, Виктория Иванова. К советам футболиста Зинедина Зидана можно прислушиваться в вопросах футбола, но не политики, заявила кандидат в президенты Франции от партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен в интервью телеканалу BFMTV в пятницу.

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    "Он может давать советы в футболе, он там правда хорош, но насчет политики я не уверена", — сказала Ле Пен.

    Ранее в пятницу прославленный французский футболист Зинедин Зидан, говоря о предстоящем втором туре президентских выборов, призвал "избегать "Национального фронта".

    В воскресенье во Франции прошел первый тур выборов президента. На пост главы государства претендовали 11 кандидатов. Согласно окончательным данным МВД, по итогам первого тура лидер движения "Вперед", экс-министр экономики страны Эммануэль Макрон набрал 24,01% голосов, лидер партии "Национальный Фронт" Марин Ле Пен — 21,3%. Они вышли во второй тур.

    Согласно опубликованному в пятницу опросу компании OpinionWay, во втором туре Ле Пен может набрать 40% голосов, тогда как за Макрона проголосуют 60% избирателей.

    Имя нового президента Франции станет известно после 7 мая, когда состоится второй тур голосования.

    Зинедин Зидан — французский футболист алжирского происхождения, игравший за туринский "Ювентус" и мадридский "Реал", в составе сборной Франции стал чемпионом мира в 1998 году. В 2006 году завершил спортивную карьеру, сейчас является главным тренером "Реал Мадрид", с которым в первые же месяцы работы дошел до финала Лиги чемпионов.

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