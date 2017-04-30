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    В мире

    Ле Пен рассказала, как будет бороться с терроризмом

    Тема:

    Выборы президента Франции: Макрон или Ле Пен? (109)

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    На вопрос журналиста о том, какой будет ее первая мера по борьбе с терроризмом, если она победит на выборах, Ле Пен ответила: "Восстановить наши национальные границы".
    Лидер партии Национальный фронт (Франция) Марин Ле Пен
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 30 апр — РИА Новости Украина. Кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен заявила, что если победит во втором туре президентских выборов, то займется восстановлением национальных границ.

    Марин Ле Пен
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    Об этом она сказала в интервью газете Parisien.

    "Восстановить наши национальные границы", — заявила Ле Пен в ответ на вопрос о том, какой будет ее первая мера по борьбе с терроризмом. По ее словам, полное открытие границ представляет серьезную угрозу.

    Напомним, в воскресенье 23 апреля во Франции прошел первый тур выборов президента. На пост главы государства претендовали 11 кандидатов.

    Согласно окончательным данным МВД, по итогам первого тура лидер движения "Вперед", экс-министр экономики страны Эммануэль Макрон набрал 24,01% голосов, кандидат от партии "Национальный Фронт" Марин Ле Пен — 21,3%. Они вышли во второй тур, который состоится 7 мая.

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