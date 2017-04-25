Победа Ле Пен во Франции изменит "нормандский формат" – эксперт

РИА Новости Украина – Радиостанция "Голос Столицы"

В воскресенье, 23 апреля, прошел первый тур президентских выборов во Франции. По данным министерства внутренних дел Франции во второй тур прошли экс-министр экономики страны Эммануэль Макрон и лидер "Национального фронта" Марин Ле Пен, которые набрали почти 24% и 21% с голосов соответственно.

Ход событий после окончания выборов во Франции проанализировала в эфире радиостанции Голос Столицы эксперт-международник Анна Шелест.

Что будет с Францией в случае победы каждого из этих кандидатов?

– Избирательная кампания и в принципе вся политическая карьера Ле Пен базируются на ксенофобской, антиисламской и не до конца понятной социально-экономическая политике.

Её больше волновали вопросы игры на страхах и националистических настроениях внутри французского общества. То есть определенный раскол, серьезное сопротивление и большие скандалы точно можно ожидать.

В настоящее время идут и уголовные расследования по обвинению в коррупции не только в отношении Франсуа Фийона, но и в отношении неё. Поэтому тут надо более-менее понятна ситуация, которая будет и которая ничего хорошего не принесет ни Европе, ни Украине. Ну и даже не самой Франции.

Если же мы говорим о Макроне, то в данной ситуации для самой Франции это до конца еще непонятный кандидат. Он находится на центристских позициях, то есть поддерживает идеи как левых, так и отдельных правых. Он представляет в своей программе реформистские шаги, но очень поверхностно. Все будет очень серьезно зависеть от того, какие первые шаги он примет.

Фактически вся кампания и все выборы строились на трех основных китах: это огромная безработица, социально-экономическое недовольство, политика в отношении эмигрантов и террористическая угроза. Насколько он сможет ответить на эти три основных вопроса для французского общества, настолько получит поддержку и сможет дальше реформировать Францию.

Каким образом победа Макрона может повлиять на существование "нормандского формата" и его работу?

– В данной ситуации нам как раз нечего опасаться. Потому что из четырех лидеров президентской гонки перед первым этапом Макрон был единственным, который говорил о том, что он выступает за санкции против РФ, за европейскую политику в отношении нынешней ситуации и за минские соглашения.

Он фактически сказал, что будет продолжать в отношении украинского вопроса политику предыдущего президента Франсуа Олланда. Поэтому в данной ситуации никаких изменений ожидать не стоит. Возможно, у новой команды будут отдельные тактические идеи, но стратегически вряд ли мы увидим новые изменения.

Ле Пен известна своей пророссийской позицией. Это будет не просто крах происходящего, но и в принципе мы потеряем Францию как союзника в европейских вопросах. Мы же прекрасно понимаем, что "нормандский формат" зависит не только от Франции. Если Украина с РФ не откажутся от "нормандского формата", то вряд ли мы сможем ожидать отказа Франции или Германии.

У Макрона сложились неплохие отношения с Ангелой Меркель.

– Последние десять лет говорить о таком соперничестве, как 50 лет назад, между Францией и Германией, мы не можем. Мы видим, что именно эти два государства стали основой для европейского единства, для ЕC.

Великобритания, которая постоянно решала где она, на данный момент уже приняла свое решение. Соответственно из больших государств, влияющих на стратегическое видение будущего ЕС остаются именно Франция и Германия. Понимание необходимости трансатлантического союза также присутствует у Макрона.

То есть не только евроинтеграция, но и трансатлантическая интеграция?

– Как минимум, понимание общих ценностей. Мы не говорим о том, что он моментально найдет общий язык с Дональдом Трампом, это отдельный вопрос, насколько команды сработаются. Но как минимум в его философии, в политическом понимании, вопросы трансатлантического единства, я думаю, не будут стоять на последнем месте.

На фоне выборов во Франции идут разговоры и о будущем самого ЕС. Обсуждаются варианты еще большего углубления интеграции.

– Пока есть Brexit, вряд ли ЕС будет говорить, и Франция в том числе, о еще более глубокой интеграции. На сегодня очень важно сохранить хотя бы то что есть. Мы не будем говорить ни о каком Brexit. Но как пережить Brexit и каким будет ЕС после выхода Британии, конечно же французскому президенту придется отвечать и на эти вопросы.

Президенту придется формировать позицию Франции на переговорах, которые, ожидаются в июне. Как раз к этому времени будет не только второй тур, но и парламентские выборы во Франции. То есть Франция успокоится и сможет четко высказать свою позицию по будущему выходу Британии и каким образом может существовать ЕС.

Насколько сильны полномочия президента во Франции? Сможет ли он сломить возможное внутреннее сопротивление?

– Любому президенту всегда необходим парламент, потому что сам он не может принимать решения по законодательству в одиночку даже в президентской республике.

Полномочия президента Франции достаточно широки и серьезны для того, чтобы все-таки делать ту политику, какой он её видит. Мы это видели, когда французская ассамблея проголосовала за необходимость снять санкции с РФ. Тогда именно канцелярия президента очень четко сказала, что это невозможно.

С другой стороны, мы прекрасно понимаем, что Макрон, так как его сила достаточно новая, для него это станет вызовом. Здесь большой вопрос, кто именно будет считаться оппозицией. Франсуа Фийон и Бенуа Амон высказали поддержку Макрону. Если на этом удачно сыграют его представители, тогда ему будет намного проще договариваться с законодательным органом.

А что будет с традиционным разделением на правых-левых, республиканскую-социалистическую партию? РИА Новости | Перейти в фотобанк Франция, выборы: арабский Париж тоже выбирал свое будущее

– Спектр немножко разделился. С одной стороны, французское общество радикализировалось и мы видим победу крайне правых и крайне левых. Но в то же время мы видим и определенное поражение умеренно левых и умеренно правых. Поэтому проценты и менялись очень сильно.

Давайте посмотрим на крайне левого кандидата: еще месяц назад у него было 11%, во время выборов он получил 19,5%. Также быстро, как он набрал эти голоса, точно также он может и потерять их. В то же время социалисты из-за их неприязни к нынешнему президенту Франсуа Олланду фактически не поддержали другого кандидата от социалистической партии на пост президента.

Эти выборы показали, что во Франции никогда не было двупартийности, как в Великобритании и США. Но, как минимум, пять партий имеют хорошие шансы завести своих людей в парламент.

Ранее эксперт-международник Владимир Воля в эфире "ГС" спрогнозировал, какими будут результаты президентских выборов во Франции, а также как это повлияет на предоставление безвиза с ЕС.