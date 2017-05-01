ЕС не вынесет президентства Ле Пен - премьер Франции

КИЕВ, 1 мая — РИА Новости Украина, Виктория Иванова. Евросоюз не вынесет последствий, которые повлечет за собой возможная победа на выборах президента Франции кандидата от партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен, считает премьер-министр страны Бернар Казнев.

"Евросоюз, ослабленный Brexit, не будет способен выдержать новый шок, который произойдет с приходом к власти Франции откровенно еврофобского правительства", — приводит агентство Рейтер выдержку из колонки Казнева, которая во вторник появится в газете Liberation.

В этой колонке, сообщает агентство, премьер-министр Франции, представляющий партии социалистов, вновь призывает сограждан во втором туре выборов, который пройдет 7 мая, голосовать за соперника Ле Пен — экс-министра экономики страны, лидера движения "Вперед" Эммануэля Макрона.

Ожидается, что во вторник Liberation выпустит специальный 16-страничный выпуск газеты, направленный против Нацфронта.

В воскресенье, 23 апреля, во Франции прошел первый тур выборов президента. На пост главы государства претендовали 11 кандидатов. Согласно окончательным данным МВД, по итогам первого тура лидер движения "Вперед", экс-министр экономики страны Эммануэль Макрон набрал 24,01% голосов, кандидат от партии "Национальный Фронт" Марин Ле Пен — 21,3%. Они вышли во второй тур, который состоится 7 мая.