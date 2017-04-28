Макрон пообещал добиваться санкций против Польши

КИЕВ, 28 апр — РИА Новости Украина. В случае победы 7 мая на выборах президента Франции Эмманюэль Макрон будет добиваться санкций Европейского Союза против Польши, которая, как считает кандидат-центрист, нарушает демократические принципы блока. Об этом со ссылкой на его словам сообщает агентство Reuters.

Таким образом, пишет источник, Макрон намерен проявить инициативу по защите ценностей ЕС. В интервью нескольким изданиям он заявил, что собирается проводить жесткую политику в отношении тех стран, которые отходят, по его мнению, от главных демократических принципов блока.

В воскресенье, 23 апреля, во Франции прошел первый тур выборов президента. На пост главы государства претендовали 11 кандидатов. Согласно окончательным данным МВД, по итогам первого тура лидер движения "Вперед", экс-министр экономики страны Эммануэль Макрон набрал 24,01% голосов, лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен — 21,3%. Они выходят во второй тур. Кандидат от партии "Республиканцы", экс-премьер Франсуа Фийон выбыл из президентской гонки с 20,1% голосов. Лидер движения "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон набрал 19,58%.

Читайте также — Будущее Франции: какой президент принесет стране стабильность

По уточненным данным на сайте МВД, явка составила 77,77% (на прошлых выборах в 2012 году — 80,42%), от голосования воздержались 22,23% избирателей (20,53% в 2012 году). Второй тур выборов пройдет 7 мая.