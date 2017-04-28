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    Макрон пообещал добиваться санкций против Польши

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    Выборы президента Франции: Макрон или Ле Пен? (100)

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    В интервью нескольким изданиям он заявил, что собирается проводить жесткую политику в отношении тех стран, которые отходят, по его мнению, от главных демократических принципов блока.
    Независимый кандидат экс-министр экономики Эммануэль Макрон
    wikipedia

    КИЕВ, 28 апр — РИА Новости Украина. В случае победы 7 мая на выборах президента Франции Эмманюэль Макрон будет добиваться санкций Европейского Союза против Польши, которая, как считает кандидат-центрист, нарушает демократические принципы блока. Об этом со ссылкой на его словам сообщает агентство Reuters.

    Таким образом, пишет источник, Макрон намерен проявить инициативу по защите ценностей ЕС. В интервью нескольким изданиям он заявил, что собирается проводить жесткую политику в отношении тех стран, которые отходят, по его мнению, от главных демократических принципов блока.

    В воскресенье, 23 апреля, во Франции прошел первый тур выборов президента. На пост главы государства претендовали 11 кандидатов. Согласно окончательным данным МВД, по итогам первого тура лидер движения "Вперед", экс-министр экономики страны Эммануэль Макрон набрал 24,01% голосов, лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен — 21,3%. Они выходят во второй тур. Кандидат от партии "Республиканцы", экс-премьер Франсуа Фийон выбыл из президентской гонки с 20,1% голосов. Лидер движения "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон набрал 19,58%.

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    По уточненным данным на сайте МВД, явка составила 77,77% (на прошлых выборах в 2012 году — 80,42%), от голосования воздержались 22,23% избирателей (20,53% в 2012 году). Второй тур выборов пройдет 7 мая.

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