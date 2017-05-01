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    Макрон заявил, что будет бороться до конца ради победы

    Тема:

    Выборы президента Франции: Макрон или Ле Пен? (111)

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    По словам бывшего министра экономики Франции, кандидат на пост президента страны Эммануэля Макрона, он очень хочет победить, но только жители Франции знают, что произойдет в следующее воскресенье, "никто не пишет историю для французов".
    Кандидат в президенты Франции, лидер движения En Marche Эммануэль Макрон
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 1 мая — РИА Новости Украина. Бывший министр экономики Франции, кандидат на пост президента страны Эммануэль Макрон заявил, что будет бороться до самого конца президентской кампании.

    Кандидат в президенты Франции, лидер движения En Marche Эммануэль Макрон
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    "Каждый час до конца этой президентской кампании я буду бороться, чтобы убедить, объяснить, я буду бороться, чтобы показать мою решимость. Я очень хочу победить, но только жители Франции знают, что произойдет в следующее воскресенье, никто не пишет историю для французов", — сказал Макрон в интервью телеканалу France 2.

    В воскресенье 23 апреля во Франции прошел первый тур выборов президента. По его итогам лидер движения "Вперед", экс-министр экономики страны Эммануэль Макрон набрал 24,01% голосов, кандидат от партии "Национальный Фронт" Марин Ле Пен — 21,3%. Они вышли во второй тур, который состоится 7 мая.

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