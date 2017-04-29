наверх
29.04.201701:12
Курсы валют НБУ
  • EUR28.89- 0.07
  • USD26.55- 0.04
Рубрики
Ещё
    Культура

    Шнуров посвятил стих победе Макрона на выборах президента во Франции

    Тема:

    Выборы президента Франции: Макрон или Ле Пен? (103)

    (обновлено: )1
    В воскресенье, 23 апреля, во Франции прошел первый тур выборов президента, победителем которого стал экс-министр экономики Эммануэль Макрон. Во второй тур также вышла лидер "Национального фронта" Марин Ле Пен.

    КИЕВ, 28 апр — РИА Новости Украина. Лидер российской группы "Ленинград" Сергей Шнуров написал стихотворение о президентских выборах во Франции, в котором назвал условие победы экс-министра экономики Эммануэля Макрона.

    Читайте также: Жуткий крик жареного галльского петуха, или Почему так ненавидят Ле Пен

    "Суета у французского трона! Я готов предложить вам пари: сто процентов победа Макрона, если имя возьмет он — Марин", — прочитал Шнуров свое произведение.

    Ранее сообщалось, что Шнурову могут запретить въезд в Украину из-за выступлений "Ленинграда" в Крыму. 

    В воскресенье, 23 апреля, во Франции прошел первый тур выборов президента. На пост главы государства претендовали 11 кандидатов. Согласно окончательным данным МВД, по итогам первого тура лидер движения "Вперед", экс-министр экономики страны Эммануэль Макрон набрал 24,01% голосов, лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен — 21,3%. Они выходят во второй тур. Кандидат от партии "Республиканцы", экс-премьер Франсуа Фийон выбыл из президентской гонки с 20,1% голосов. Лидер движения "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон набрал 19,58%.

    Читайте также — Будущее Франции: какой президент принесет стране стабильность

    По уточненным данным на сайте МВД, явка составила 77,77% (на прошлых выборах в 2012 году — 80,42%), от голосования воздержались 22,23% избирателей (20,53% в 2012 году). Второй тур выборов пройдет 7 мая.

    Ссылки по теме:
      Темы дня
      Разбор памятника УПА на кладбище в польском селе Грушовичи
      Украина - Польша: патриотизм и раздор
      Директор Департамента общественных коммуникаций КГГА Марина Хонда
      Готовность номер один: Киев ждет Евровидение
      Жестокое убийство на столичной Оболони
      Криминальная Украина: беспредел и насилие
      Выборы президента Франции: Макрон или Ле Пен?