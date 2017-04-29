Шнуров посвятил стих победе Макрона на выборах президента во Франции

КИЕВ, 28 апр — РИА Новости Украина. Лидер российской группы "Ленинград" Сергей Шнуров написал стихотворение о президентских выборах во Франции, в котором назвал условие победы экс-министра экономики Эммануэля Макрона.

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"Суета у французского трона! Я готов предложить вам пари: сто процентов победа Макрона, если имя возьмет он — Марин", — прочитал Шнуров свое произведение.

Ранее сообщалось, что Шнурову могут запретить въезд в Украину из-за выступлений "Ленинграда" в Крыму.

В воскресенье, 23 апреля, во Франции прошел первый тур выборов президента. На пост главы государства претендовали 11 кандидатов. Согласно окончательным данным МВД, по итогам первого тура лидер движения "Вперед", экс-министр экономики страны Эммануэль Макрон набрал 24,01% голосов, лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен — 21,3%. Они выходят во второй тур. Кандидат от партии "Республиканцы", экс-премьер Франсуа Фийон выбыл из президентской гонки с 20,1% голосов. Лидер движения "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон набрал 19,58%.

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По уточненным данным на сайте МВД, явка составила 77,77% (на прошлых выборах в 2012 году — 80,42%), от голосования воздержались 22,23% избирателей (20,53% в 2012 году). Второй тур выборов пройдет 7 мая.