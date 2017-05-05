У Марин Ле Пен очень специфический электорат – эксперт

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РИА Новости Украина – радиостанция Голос Столицы

Эммануэль Макрон выиграл теледебаты у Марин Ле Пен. Дебаты состоялись накануне в эфире двух крупнейших французских телеканалов TF1 и France 2.

Говорили кандидаты о французской экономике и рабочих местах. Также не обошлось и без политических заявлений. В частности, обвинили друг друга в связях с исламистскими экстремистами. По итогам этих теледебатов 63% телезрителей решили, что Макрон, как будущий президент Франции выглядел более убедительно. За Ле Пен проголосовали 34% телезрителей.

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В воскресенье во Франции состоится второй тур президентских выборов. По данным социологических опросов, Эммануэль Макрон значительно опережает свою соперницу.

Теледебаты Макрона и Ле Пен прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы эксперт-международник и главный консультант Института стратегических исследований Елена Снигирь.

Голос Столицы Елена Снигирь. Архивное фото

(текст публикуется на языке оригинала)

Чому переконливішим під час теледебатів був Макрон?

— По-перше, Еммануель Макрон випереджає свою суперницю в президентських перегонах і за соціологічними опитуваннями загалом. До нього ставляться з більшою симпатією. Однак, під час теледебатів він вів себе, на мій погляд, як врівноважений політик, який знає, про що він говорить, який оперує в межах політичної реальності, в якій Франція зараз знаходиться. Це і зовнішня політика, і питання НАТО, і питання ЄС, і питання оборони, і економічні питання. В економічних питаннях, які більш за все тривожать французів, Макрон закликає в питаннях суперечливих, таких як тривалість робочого тижня і пенсійний вік. Він закликає до суспільного діалогу, через який мають пройти ці всі пропозиції, в тому числі контраверсійні, і в результаті цього суспільного діалогу має бути вибудувана якась спільна, загальна французька позиція. І це, очевидно, він є більш раціональним і адекватним з точки зору політичних поглядів кандидатів у президенти Франції. Тому що Ле Пен стоїть на доволі радикальних позиціях. Вона сама є ультраправим політиком, зважаючи на те, що вона одразу після першого туру зробила такий різкий крок і вийшла з "Національного фронту", таким чином намагаючись здобути підтримку інших прихильників інших кандидатів. Того ж самого Франсуа Фийона. Навряд це їй вдасться, тому що вона продовжує себе вести, що показали в тому числі ці дебати, як популістський політик, політик радикальних поглядів, який не дослухається до думок оточуючих, або намагається використати їх суто з популістських позицій.

Як вона це проявила?

— На фразу "як ви будете знаходити відповіді на ці питання?" вона відповіла: "я буду говорити з людьми на площах, на заводах, на фабриках", тобто це абсолютно популістська позиція, яка відповідно не знаходить відгуку у більшості французів.

Можна окреслити середній портрет виборця Макрона і виборця Ле Пен?

— Портрет Макрона — це освічений мешканець міста, який володіє ситуацією стосовно політичного становища Франції і хоча б трохи розуміє де корінь економічних і соціальних проблем. Що не все так просто, як люблять пояснювати популісти, в тому числі Ле Пен, що — ми завтра виженемо мігрантів, закриємо кордони, вийдемо з ЄС і НАТО, і буде зовсім інша Франція, в якій французам буде добре жити. Тобто виборець Макрона, це людина, яка вміє критично мислити, ставити питання, шукати відповіді на запитання і вміє слухати інших. Виборець Ле Пен, це — і статистичні дані це показують — переважно жителі сільської місцевості у Франції, по яким в тому числі вдарила економічна політика ЄС, незважаючи на те, що в принципі французькі фермери субсидуються з бюджету ЄС. Однак у них менше інформації або вони не цікавляться тим що відбувається в світі або вони воліють шукати легких рішень, і тому вони пристають на такі емоційні пропозиції і заклики популістських партій, популістських лідерів, які обіцяють їм все, одразу і безкоштовно.

Підтримка на теледебатах, вона якось проектується на результати голосування під час виборів?

— Так, всі соціологічні опитування, вони як і результати цих теледебатів. Вони показують те, що Макрон випереджає Ле Пен. З невеликим відривом. Тобто його перемога на теледебатах повністю підтверджується як і результатами першого туру, так і соцопитуванням у Франції.

Ранее политический аналитик Андрей Шкиль в эфире "ГС" заявил, что сторонники Эммануэля Макрона не должны расслабляться, чтобы во Франции не повторилась ситуация, подобная провалу на выборах в США Хиллари Клинтон.